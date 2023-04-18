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6 минут назад

Кабмин учредил персональные студенческие стипендии имени Елены Гнесиной

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#стипендии #выплаты

Ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей будут получать 11 студентов в течение года. Главный критерий отбора – успехи и достижения в обучении и творческой деятельности.

С 1 сентября 2023 года лучшие студенты российских вузов, обучающиеся по направлению "Музыкальное искусство", будут получать персональную стипендию имени Елены Гнесиной. Постановление о её учреждении и правилах назначения подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей будут получать 11 студентов в течение 12 месяцев. Главный критерий отбора – успехи и достижения в обучении и творческой деятельности, - говорится на сайте кабмина.

Кандидатуры стипендиатов будут выдвигаться учёными советами вузов. Окончательное решение будет принимать конкурсная комиссия в составе представителей Министерства культуры, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и образовательных организаций.

Учредить стипендию имени Елены Фабиановны Гнесиной кабмину поручил президент России Владимир Путин. Подчеркивается, что это решение приурочено к 150-летию со дня рождения выдающейся русской пианистки и педагога. В феврале 1895 года Елена Гнесина вместе со своими сёстрами Евгенией и Марией открыли в Москве музыкальное училище, ставшее впоследствии одним из лучших музыкальных учебных заведений страны.
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#стипендии #выплаты

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