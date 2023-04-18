В России

52 минуты назад

Депутаты предлагают штрафовать за игнорирование предписания Минюста об иноагентах

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#иноагенты #Минюст #штрафы

Штраф может достигать 300 тысяч рублей.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ подготовила поправки об административной ответственности за невыполнение предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Сумма штрафа может достигать 300 тыс. рублей, - заявил глава комиссии Василий Пискарев.

"В Кодексе об административных правонарушениях установить штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах: на граждан в размере до 50 тысяч рублей, на должностных лиц - до 100 тысяч рублей, на юридических лиц - до 300 тысяч рублей", - написал он в своем Telegram-канале.

В частности, предлагается в федеральном законе "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" ввести запрет на получение иноагентами государственной имущественной поддержки. Сейчас они не вправе получать лишь финансовую поддержку нашего государства. А это разные виды поддержки. А также предлагается закрепить за Министерством юстиции полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иноагентах. На данный момент Минюст реализует госконтроль исключительно в отношении деятельности иноагентов; и соответственно, при поступлении информации о том, что кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства, Минюст сможет вынести ему предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца.

Эти и другие поправки комитет рассмотрит на заседании комиссии в 18 апреля.
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#иноагенты #Минюст #штрафы

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