Коронавирус

сегодня, 11:10

Количество новых случаев COVID-19 в Липецкой области продолжает снижаться

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#коронавирус
Количество новых случаев COVID-19 в Липецкой области продолжает снижаться

За последние сутки выявили 34 случая — это минимум за последние 30 дней.

В Липецкой области за сутки никто не умер от COVID-19, пятерых человек госпитализировали, выздоровели 22 человека. Для сравнения: 18 апреля 2022 года были выявлены 109 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 182 893 случая COVID-19, выздоровели 178 222 человека, умерли 3 978 человек.

В Воронежской области за сутки выявили 136 случаев (еще вчера было 337), в Рязанской области — 43, в Курской и Орловской областях — по 25, в Тульской области — 16, в Тамбовской — восемь. За сутки в Рязанской и Курской областях от COVID — 19 умерли по одному человеку.

В России за сутки выявили 5 789 случаев COVID-19, госпитализировали 401 человека, выздоровели 5 944 человека, умерли 36 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 771 126 случаев COVID-19, выздоровели 22 157 098 человек, умерли 397 864 человека.
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#коронавирус

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