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Мотоцикл и внедорожник столкнулись на улице Московской

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#ДТП #мотоцикл
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Мотоцикл и внедорожник столкнулись на улице Московской
Утром 18 апреля на кольцевой развязке улицы Московской в районе пересечения с Северным проездом столкнулись мотоцикл и «Рено Дастер».

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По словам очевидцев, водитель бросил мотоцикл и пустился наутек. Это увидели сотрудники ДПС, которые отправились за ним в погоню.

Водитель внедорожника в столкновении не пострадал.
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#ДТП #мотоцикл
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Комментарии (3)

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Спец

10 минут назад
Интересно, будет хоть одна теплая неделя без новости о дтп с мотоциклом?
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Викторм

20 минут назад
Ну почему он не пострадал сильно? Надеюсь, его поймали?
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Алкан лтз

59 минут назад
Видимо мотоциклет был свиснутый!
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