Мотоцикл и внедорожник столкнулись на улице Московской

Утром 18 апреля на кольцевой развязке улицы Московской в районе пересечения с Северным проездом столкнулись мотоцикл и «Рено Дастер».По словам очевидцев, водитель бросил мотоцикл и пустился наутек. Это увидели сотрудники ДПС, которые отправились за ним в погоню.Водитель внедорожника в столкновении не пострадал.