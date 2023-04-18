Происшествия
сегодня, 10:57
Мотоцикл и внедорожник столкнулись на улице Московской
Утром 18 апреля на кольцевой развязке улицы Московской в районе пересечения с Северным проездом столкнулись мотоцикл и «Рено Дастер».
По словам очевидцев, водитель бросил мотоцикл и пустился наутек. Это увидели сотрудники ДПС, которые отправились за ним в погоню.
Водитель внедорожника в столкновении не пострадал.
По словам очевидцев, водитель бросил мотоцикл и пустился наутек. Это увидели сотрудники ДПС, которые отправились за ним в погоню.
Водитель внедорожника в столкновении не пострадал.
Спец
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