Происшествия
20 минут назад
Пострадавший ищет очевидцев ДТП в Лебедянском районе: аварию снял видеорегистратор
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Автомобиль «Шевроле Вива» улетел в кювет.
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16 апреля примерно в 17:35 в районе села Ольховец Лебедянского района Липецкой области произошло ДТП: по словам одного его участника, автомобиль «Шевроле Вива», который двигался со стороны Данкова в Лебедянь, подрезала другая машина, в результате чего автомобиль «Шевроле Вива» улетел в кювет, а вторая машина как ни в чём не бывало уехала.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, на 66-м километре дороги Липецк-Данков в Лебедянском районе неустановленный водитель совершал обгон, не выдержал необходимый боковой интервал и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Шевроле». По данному факту проводится проверка, личность и машина предполагаемого виновника ДТП устанавливаются.
43-летний водитель «Шевроле Вива» получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом надкостницы, ушиб ключицы и другие ушибы и ссадины.
Происшествие попало на запись видео регистратора. Предположительно, вторым участником ДТП был автомобиль «Шевроле» или «Шкода» голубого цвета (следы краски голубого цвета остались на «Шевроле Вива»).
Возможных очевидцев или тех, кто что-то знает об этом происшествии, пострадавший и его близкие просят позвонить по номеру телефона 8-903-861-4869 или написать в личные сообщения «ВКонтакте».
«Нужна любая информация, марка машины, номер, возможно, у кого-то есть записи с видеорегистратора», — просят близкие водителя «Шевроле Вива».
Фото, видео - vk.com/myregion48
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, на 66-м километре дороги Липецк-Данков в Лебедянском районе неустановленный водитель совершал обгон, не выдержал необходимый боковой интервал и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Шевроле». По данному факту проводится проверка, личность и машина предполагаемого виновника ДТП устанавливаются.
43-летний водитель «Шевроле Вива» получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом надкостницы, ушиб ключицы и другие ушибы и ссадины.
Происшествие попало на запись видео регистратора. Предположительно, вторым участником ДТП был автомобиль «Шевроле» или «Шкода» голубого цвета (следы краски голубого цвета остались на «Шевроле Вива»).
Возможных очевидцев или тех, кто что-то знает об этом происшествии, пострадавший и его близкие просят позвонить по номеру телефона 8-903-861-4869 или написать в личные сообщения «ВКонтакте».
«Нужна любая информация, марка машины, номер, возможно, у кого-то есть записи с видеорегистратора», — просят близкие водителя «Шевроле Вива».
Фото, видео - vk.com/myregion48
331