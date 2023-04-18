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Минфин предлагает оформить разовый сбор с бизнеса как «налог чрезвычайного характера»

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#налоги #разовый сбор #бизнес
Минфин предлагает оформить разовый сбор с бизнеса – так называемый windfall tax – как "налог чрезвычайного характера", - пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в крупных компаниях, знакомых с предложениями.

По их информации, министерство разработало проект закона "О налоге на сверхприбыль прошлых лет", а также поправки в НК, и направило их крупным налогоплательщикам для предоставления комментариев. Если инициатива Минфина будет одобрена, в России появится способ сделать разовый сбор с бизнеса многократным.

В 2023-2024 годах "чрезвычайный налог" власти планируют собрать не только с отечественных, но и с зарубежных компаний с постоянным представительством в РФ. Минфин также предусмотрел ряд исключений для уплаты сбора. Как и обещало ведомство, от него освободят фирмы, средняя арифметическая величина прибыли которых за 2021-2022 годы не превышает прибыль за 2018-2019 годы. Помимо этого, не будет облагаться налогом прибыль менее миллиарда рублей.

Компании, добывающие нефть, газ и уголь, нефтеперерабатывающие предприятия, производители сжиженного природного газа (СПГ), которые занимаются экспортом, а также малый и средний бизнес тоже не будут платить налог.


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#налоги #разовый сбор #бизнес

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