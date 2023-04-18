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Кабмин не поддержал идею введения декларирования наличных от 1 млн рублей
Предложение депутата Госдумы Анатолия Вассермана о декларировании наличных свыше 1 млн рублей не обсуждается и не прорабатывается в правительстве.
Предложение депутата Анатолия Вассермана о декларировании наличных средств свыше 1 млн рублей и об объяснении источников их появления не обсуждается и не прорабатывается в правительстве. Данная инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения. Министерство финансов не поддерживает данную инициативу", - заявили в ведомстве.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому граждане, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн рублей, должны сообщить об этом налоговикам, а также объяснить происхождение средств, в противном случае предусмотрена конфискация и штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом денег, - сообщал "Интерфакс".
Поправки предлагалось внести в Уголовный кодекс, прописав там новую статью - 187.1 (неправомерный оборот денежных средств).
Вассерман, комментируя эту инициативу, отмечал, что законопроект пока не готов, "идет сбор отзывов, мнений", - передает ТАСС.