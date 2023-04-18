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60-летний мужчина погиб в огне

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#пожар #МЧС
60-летний мужчина погиб в огне

Ранним утром сгорел его дом.

Ранним утром 18 апреля в селе Березнеговатка Добринского района сгорел жилой дом. В пожаре погиб 60-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Днем ранее в селе Новопетровка Добринского района сгорел деревянный гараж, в селе Дубовое Чаплыгинского района – нежилой дом, баня и сарай, в липецком СНТ «Сокол-4» – бесхозное строение.

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Крупный пожар произошел в селе Бигильдино Данковского района. Здесь горели два жилых дома: в одном полностью уничтожена кровля, во втором – крыша сгорела на площади в 20 квадратных метрах. В Липецке на улице Политехнической горела квартира пятиэтажки – площадь возгорания, потушенного до приезда пожарных, составила пять квадратных метров.

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Всего в Липецкой области за сутки зарегистрировано 44 пожара, в 34-х из них горела сухая трава, в трех – мусор на открытой площади.
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#пожар #МЧС

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