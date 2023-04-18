Происшествия

50 минут назад

Сбитая на Студеновской женщина умерла в больнице

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#авария #ДТП
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Сбитая на Студеновской женщина умерла в больнице

Ей было 77 лет.

Сбитая вчера утром на улице Студеновской в Липецке женщина умерла в больнице. Об этом сообщает УГИБДД по Липецкой области. 

Полицейские установили ее личность - жительнице Липецка было 77 лет.

Напомним, липчанку около девяти утра 17 апреля на улице Студеновской сбил автомобиль «Киа», которым управляла 21-летняя девушка.



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#авария #ДТП
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Комментарии (1)

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Аня

26 минут назад
Ужас, бедная женщина.
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