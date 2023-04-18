Происшествия
50 минут назад
Сбитая на Студеновской женщина умерла в больнице
Ей было 77 лет.
Сбитая вчера утром на улице Студеновской в Липецке женщина умерла в больнице. Об этом сообщает УГИБДД по Липецкой области.
Полицейские установили ее личность - жительнице Липецка было 77 лет.
Напомним, липчанку около девяти утра 17 апреля на улице Студеновской сбил автомобиль «Киа», которым управляла 21-летняя девушка.
Полицейские установили ее личность - жительнице Липецка было 77 лет.
Напомним, липчанку около девяти утра 17 апреля на улице Студеновской сбил автомобиль «Киа», которым управляла 21-летняя девушка.
Аня