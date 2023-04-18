Происшествия
49 минут назад
На тамбовской трассе перевернулся «Хендай»
Водитель госпитализирован.
17 апреля около половины пятого утра в Липецке на трассе Орел – Тамбов опрокинулся автомобиль «Хендай».
По данным ГИБДД, 22-летний водитель автомобиля не справился с управлением и «Хендай» наехал на дорожное ограждение. Водитель госпитализирован.
Фото УГИБДД по Липецкой области
По данным ГИБДД, 22-летний водитель автомобиля не справился с управлением и «Хендай» наехал на дорожное ограждение. Водитель госпитализирован.
Фото УГИБДД по Липецкой области
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