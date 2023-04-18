На тамбовской трассе перевернулся «Хендай»

Водитель госпитализирован.

17 апреля около половины пятого утра в Липецке на трассе Орел – Тамбов опрокинулся автомобиль «Хендай».



По данным ГИБДД, 22-летний водитель автомобиля не справился с управлением и «Хендай» наехал на дорожное ограждение. Водитель госпитализирован.



Фото УГИБДД по Липецкой области





