Происшествия

49 минут назад

На тамбовской трассе перевернулся «Хендай»

4 775
#авария #ДТП
1
На тамбовской трассе перевернулся «Хендай»

Водитель госпитализирован. 

17 апреля около половины пятого утра в Липецке на трассе Орел – Тамбов опрокинулся автомобиль «Хендай».

  По данным ГИБДД, 22-летний водитель автомобиля не справился с управлением и  «Хендай» наехал на дорожное ограждение. Водитель госпитализирован.

Фото УГИБДД по Липецкой области


4 775
#авария #ДТП
1

Комментарии (4)

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апач

9 минут назад
не-а чё, согласен!
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Свой

27 минут назад
Ехать надо по тихоньку. Пожобного можно было избежать проблем тоже.
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не-а чё

28 минут назад
Если ГИБДД констатирует,что водитель не справился с управлением,надо лишать ВУ минимум на годик,а потом на пересдачу.
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Freon

37 минут назад
Самый позорный вердикт - "не справился с управлением".
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