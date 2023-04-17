Спорт

32 минуты назад

Девушки с увесистыми кулаками: две наши землячки выиграли первенство России по боксу

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#Бокс #Дина Сикстус #Екатерина Несветаева #Алина Гридчина
Девушки с увесистыми кулаками: две наши землячки выиграли первенство России по боксу

Дина Сикстус, которую тренирует родной отец, во второй раз стала сильнейшей в стране.

Липецкий «сильный пол» давно не побеждал в чемпионатах России по боксу, ковать такие победы приходится девушкам. В подмосковном Королёве на высшую ступень пьедестала почета поднялись Дина Сикстус из Лебедяни (15-16 лет, до 52 кг) и Екатерина Несветаева (13-14 лет, до 57 кг).

Сикстус (на фото) завоевала титул сильнейшей в стране уже второй раз в карьере. В 2021 году она выиграла первенство в Ульяновске, в этом же году победила и в чемпионате Европы в Боснии.

На этот раз представительница райцентра вновь оказалась сильнее соперниц из крупных городов – Санкт-Петербурга и дважды Краснодара, причем соперница по полуфиналу Кристина Борисенко в прошлом тоже становилась сильнейшей в Старом Свете. Под стать досталась и соперница в финале: Виктория Казакова из Кирова – двукратная чемпионка России и медалистка первенства Европы среди сверстниц. Но в итоге сильнейшей всё же стала девушка из Лебедяни.

Тренирует Дашу её отец Роман Сикстус.

Несветаева тоже провела 4 поединка и во всех вышла победительницей, в финале взяв верх над Екатериной Соколовой из посёлка Буланащ Свердловской области.

Надежды наши тренеры связывали и с Ариной Гридчиной из Ельца (15-16 лет, до 60 кг). Однако во втором бою ельчанка уступила будущей «серебряной» медалистке Лилии Киселёвой из Иркусткой области, выбыв из турнира на стадии четвертьфинала.

Турнир показал, что женский бокс в России развивается семимильными шагами: на ринг выходили около 400 дам в перчатках из 70 регионов страны.

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#Бокс #Дина Сикстус #Екатерина Несветаева #Алина Гридчина

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