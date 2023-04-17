В Тербунах начинается суд над предполагаемым бутлегером

По версии следствия, в хозпостройке он смешивал спит с водой и продавал под видом водки.

Тербунский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и сигарет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



По версии следствия, подсудимый купил 3 649 бутылок алкоголя и 350 пачек сигарет с поддельными акцизными марками, а также 11 канистр этилового спирта без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота этих товаров.



Немаркированную продукцию на общую сумму свыше 900 тысяч рублей мужчина хранил у себя в хозяйственной постройке.



Кроме того, как полагает следствие, в хозпостройке мужчина смешивал спирт с водой, готовя алкогольную жидкость крепостью не более 43,7%. Спиртное он после разливал в тару и укупоривал крышками для продажи под видом водки. Всего так было произведено почти 200 литров алкоголя на общую сумму свыше 150 тысяч рублей.



Теперь, если вина мужчины будут доказана в суде, по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ ему грозит до шести лет лишения свободы.