Общество

сегодня, 18:00

В Тербунах начинается суд над предполагаемым бутлегером

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#торговля #алкоголь #сигареты
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В Тербунах начинается суд над предполагаемым бутлегером

По версии следствия, в хозпостройке он смешивал спит с водой и продавал под видом водки.

Тербунский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и сигарет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По версии следствия, подсудимый купил 3 649 бутылок алкоголя и 350 пачек сигарет с поддельными акцизными марками, а также 11 канистр этилового спирта без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота этих товаров.

Немаркированную продукцию на общую сумму свыше 900 тысяч рублей мужчина хранил у себя в хозяйственной постройке.

Кроме того, как полагает следствие, в хозпостройке мужчина смешивал спирт с водой, готовя алкогольную жидкость крепостью не более 43,7%. Спиртное он после разливал в тару и укупоривал крышками для продажи под видом водки. Всего так было произведено почти 200 литров алкоголя на общую сумму свыше 150 тысяч рублей.

Теперь, если вина мужчины будут доказана в суде, по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ ему грозит до шести лет лишения свободы.
297
#торговля #алкоголь #сигареты
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