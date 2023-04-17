В Липецкой области завтра сухо и до +19

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием антициклона, который расположился на европейской территории России и медленно смещается на восток – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-11 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.

По прогнозу центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 апреля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью – от 0 до +5 градусов, днем – от +14 до +19 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на улице от +1 до +3 градусов, днем – от +16 до +18 градусов.



День 18 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 9 градусов мороза.



