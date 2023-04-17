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34 минуты назад

Липецкая вечЁрка: последний ковидный госпиталь, драка в центре города и новый директор парков

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#вечёрка #коронавирус #драка #парки
Липецкая вечЁрка: последний ковидный госпиталь, драка в центре города и новый директор парков

Сегодня, 17 апреля, стало известно, что в регионе остался один ковидный госпиталь, на Плехановском спуске бушевал неадекват, и стало известно имя нового директора липецких парков.

Понедельник начался с хорошей новости. В регионе остался всего один ковидный госпиталь — на базе областной клинической больницы. Роддом при елецкой горбольнице № 1 перестал быть местом для лечения коронавирусных больных, его после дезинфекции будут использовать по прямому назначению. Об этом нам рассказал главный внештатный эпидемиолог региона Андрей Филатов. Небольшое отделение на пять коек для коронавирусных больных осталось еще на территории областного психоневрологического диспансера.

По состоянию на сегодня в инфекционной больнице находится 141 ковидный больной, 25 из которых — дети. Тяжелых пациентов — 52. Количество новых случаев COVID-19 в регионе с выходных еще немного сократилось: за сутки выявлены 39 больных. 

Продолжает снижаться и заболеваемость ОРВИ, за неделю количество заболевших уменьшилось на 10,2%.

На Плехановском спуске сегодня бушевал неадекватный мужчина. По словам липчанки Елены, он сел в ее автомобиль, когда женщина остановилась на перекрестке. Елена попыталась прогнать незнакомца, а он пересел за руль. На помощь Елене пришел случайный прохожий, которому мужчина разбил нос. 


В конце концов неадекватного мужчину задержали. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области уточнили, что виновником скандала оказался 32-летний липчанин. Когда его доставили в отделение полиции, мужчина продолжал себя неадекватно вести, ему вызвали скорую помощь, чтобы медики оценили его состояние здоровья. В полиции пока есть только заявление от владелицы автомобиля. Пострадавший прохожий в органы не обращался.

— Парень, что заступился, молодец мужик. Многие сейчас лишь делают вид, что мужики, — похвалил комментатор.

— Если таких агрессивных можно встретить в центе города днем, то я предвкушаю запах страха, что может случиться, когда идешь с Московской на Космонавтов поздно вечером через частный сектор, — представила Елена.

Интрига, которая длилась более полумесяца, наконец-то разрешилась. Сегодня в мэрии назвали фамилию человека, который стал директором МАУК «Культурные пространства Липецка» — это 32-летний режиссер областного центра культуры, народного творчества и кино Михаил Степанов.



Михаил победил в конкурсе среди 19 претендентов. напомним, должность руководителя липецких парков оказалась вакантной после того, как прежний директор МАУК Дмитрий Аксенов перешел на работу в партию «Единая Россия».

— Ну если он в 16 лет при помощи художественного слова полком командовал, то в 32 можно и за парки взяться, — написал Фокс.

— Сейчас артисты везде нужны, а режиссёры тем более, — уверен Гарри.

— Молодой, неопытный. Пилить бабло будут одни, а отвечать другие, вот такие неопытные, — почему-то сразу подумал о негативе Колян.

Завтра днем в Липецке снова тепло. Синоптики прогнозируют до +18 градусов
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#вечёрка #коронавирус #драка #парки

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