34 минуты назад
Липецкая вечЁрка: последний ковидный госпиталь, драка в центре города и новый директор парков
Сегодня, 17 апреля, стало известно, что в регионе остался один ковидный госпиталь, на Плехановском спуске бушевал неадекват, и стало известно имя нового директора липецких парков.
По состоянию на сегодня в инфекционной больнице находится 141 ковидный больной, 25 из которых — дети. Тяжелых пациентов — 52. Количество новых случаев COVID-19 в регионе с выходных еще немного сократилось: за сутки выявлены 39 больных.
Продолжает снижаться и заболеваемость ОРВИ, за неделю количество заболевших уменьшилось на 10,2%.
На Плехановском спуске сегодня бушевал неадекватный мужчина. По словам липчанки Елены, он сел в ее автомобиль, когда женщина остановилась на перекрестке. Елена попыталась прогнать незнакомца, а он пересел за руль. На помощь Елене пришел случайный прохожий, которому мужчина разбил нос.
В конце концов неадекватного мужчину задержали. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области уточнили, что виновником скандала оказался 32-летний липчанин. Когда его доставили в отделение полиции, мужчина продолжал себя неадекватно вести, ему вызвали скорую помощь, чтобы медики оценили его состояние здоровья. В полиции пока есть только заявление от владелицы автомобиля. Пострадавший прохожий в органы не обращался.
— Парень, что заступился, молодец мужик. Многие сейчас лишь делают вид, что мужики, — похвалил комментатор.
— Если таких агрессивных можно встретить в центе города днем, то я предвкушаю запах страха, что может случиться, когда идешь с Московской на Космонавтов поздно вечером через частный сектор, — представила Елена.
Интрига, которая длилась более полумесяца, наконец-то разрешилась. Сегодня в мэрии назвали фамилию человека, который стал директором МАУК «Культурные пространства Липецка» — это 32-летний режиссер областного центра культуры, народного творчества и кино Михаил Степанов.
Михаил победил в конкурсе среди 19 претендентов. напомним, должность руководителя липецких парков оказалась вакантной после того, как прежний директор МАУК Дмитрий Аксенов перешел на работу в партию «Единая Россия».
— Ну если он в 16 лет при помощи художественного слова полком командовал, то в 32 можно и за парки взяться, — написал Фокс.
— Сейчас артисты везде нужны, а режиссёры тем более, — уверен Гарри.
— Молодой, неопытный. Пилить бабло будут одни, а отвечать другие, вот такие неопытные, — почему-то сразу подумал о негативе Колян.
Завтра днем в Липецке снова тепло. Синоптики прогнозируют до +18 градусов.
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