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Минтранс предупредил о возможно подорожании авиабилетов в РФ на 15-30%

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#авиабилеты

Заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик заявил, что авиабилеты в России могут подорожать на 15-30% в 2023 году в связи со снижением субсидирования.

Минтранс РФ прогнозирует рост стоимости авиабилетов на 15-30% из-за отсутствия решения властей по субсидированию перевозок в летнем сезоне этого года, - заявил замглавы ведомства Игорь Чалик.

"Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%. Соответственно, возможно, будет уменьшение количества рейсов", - отметил Чалик на совещании по подготовке к туристическому сезону, организованном Минэкономразвития.

По словам замглавы Росавиации Владимира Потешкина, снижение объема госсубсидий для авиакомпаний уже привело к сокращению числа рейсов, - передает "Интерфакс".

"Три полетные программы (субсидирования) продолжают работу, тем не менее хотел бы отметить, что снижение бюджетных средств, которое проводится в настоящее время, уже привело к сокращению на 10612 рейсов, из них 4947 рейсов приходятся на труднодоступные регионы", - сказал Потешкин.

Летний сезон в авиации действует с конца марта по конец октября. В прошлом году для покрытия расходов при выполнении внутренних перевозок в этот период авиакомпании получили от государства 100 млрд руб. Такая поддержка была оказана впервые на фоне санкционных ограничений, введенных после начала специальной военной операции на Украине.

Субсидии на эти же цели были выделены на поддержку авиаперевозок и в зимнем сезоне - с ноября по март, - но куда в более скромном объеме 25,3 млрд рублей.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минтранс с предложением продлить субсидии авиаперевозчикам на очередной летний сезон в размере 100 млрд рублей. Такая мера позволит достигнуть целевых показателей по пассажиропотоку на этот год (более 100 млн человек), - считают в АЭВТ.
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#авиабилеты

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