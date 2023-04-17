Общество

28 минут назад

Липецкие парки возглавил режиссер областного центра культуры Михаил Степанов

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#МАУК «Культурные пространства Липецка»
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Липецкие парки возглавил режиссер областного центра культуры Михаил Степанов

Об этом сообщила глава города Евгения Уваркина на еженедельном оперативном совещании в мэрии.

Руководителем МАУК «Культурные пространства Липецка», которое объединяет все парки города, стал 32-летний режиссер областного центра культуры, народного творчества и кино Михаил Степанов.  

Как сообщает администрация Липецка, Михаил Степанов работал в региональном управлении молодежной политики, занимал различные должности в ДК «Сокол». Он неоднократный победитель  городских, региональных и международных конкурсов художественного слова. В багаже Степанова успешная реализация социальных проектов и организация различных фестивалей.

— Победа в конкурсе стала приятным сюрпризом — претендентов было немало. Теперь первоочередная задача — открытие паркового сезона. Культурные пространства города должны стать любимыми местами притяжения для каждого жителя Липецка, где хотелось бы проводить время как одному, так и вместе с семьей. К этому и будем стремиться. Планов много, надеюсь, все получится, — рассказал Михаил Степанов.

К исполнению обязанностей директор Культурных пространств приступит со следующей недели.

Напомним, должность директора МАУК «Культурные пространства Липецка» стала вакантной в марте этого года, когда возглавлявший парки города  Дмитрий Аксенов перешел на работу в партию «Единая Россия».

В конкурсе по отбору руководителя дирекции липецких парков участвовали 19 кандидатов.

5 485
#МАУК «Культурные пространства Липецка»
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Комментарии (5)

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А он

2 минуты назад
Знает где в Ссёлках парк?
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А лександр

8 минут назад
Главное, чтобы не шуганула его, какая нибудь проверяющая типа с "народного фронта"...
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Липчанка

9 минут назад
Приятный молодой человек, может даже и умный, но какой из него руководитель.....Молодо, зелено......Руководитель парков должен навести в них порядокпрежде всего, а организация досуга - это обязанность заместителя руководителя, вот с этой должностью он бы справился
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Для тех кто не понял !

19 минут назад
Там другие будут финансами ведать , а этот , художественно словить.
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САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ

21 минуту назад
работал в региональном управлении молодежной политики, занимал различные должности в ДК «Сокол».
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