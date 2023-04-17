Липецкие парки возглавил режиссер областного центра культуры Михаил Степанов

Об этом сообщила глава города Евгения Уваркина на еженедельном оперативном совещании в мэрии.





Руководителем МАУК «Культурные пространства Липецка», которое объединяет все парки города, стал 32-летний режиссер областного центра культуры, народного творчества и кино Михаил Степанов.Как сообщает администрация Липецка, Михаил Степанов работал в региональном управлении молодежной политики, занимал различные должности в ДК «Сокол». Он неоднократный победитель городских, региональных и международных конкурсов художественного слова. В багаже Степанова успешная реализация социальных проектов и организация различных фестивалей.