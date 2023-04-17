Общество
28 минут назад
Липецкие парки возглавил режиссер областного центра культуры Михаил Степанов
Об этом сообщила глава города Евгения Уваркина на еженедельном оперативном совещании в мэрии.
Руководителем МАУК «Культурные пространства Липецка», которое объединяет все парки города, стал 32-летний режиссер областного центра культуры, народного творчества и кино Михаил Степанов.
Как сообщает администрация Липецка, Михаил Степанов работал в региональном управлении молодежной политики, занимал различные должности в ДК «Сокол». Он неоднократный победитель городских, региональных и международных конкурсов художественного слова. В багаже Степанова успешная реализация социальных проектов и организация различных фестивалей.
К исполнению обязанностей директор Культурных пространств приступит со следующей недели.
Напомним, должность директора МАУК «Культурные пространства Липецка» стала вакантной в марте этого года, когда возглавлявший парки города Дмитрий Аксенов перешел на работу в партию «Единая Россия».
В конкурсе по отбору руководителя дирекции липецких парков участвовали 19 кандидатов.
Как сообщает администрация Липецка, Михаил Степанов работал в региональном управлении молодежной политики, занимал различные должности в ДК «Сокол». Он неоднократный победитель городских, региональных и международных конкурсов художественного слова. В багаже Степанова успешная реализация социальных проектов и организация различных фестивалей.
— Победа в конкурсе стала приятным сюрпризом — претендентов было немало. Теперь первоочередная задача — открытие паркового сезона. Культурные пространства города должны стать любимыми местами притяжения для каждого жителя Липецка, где хотелось бы проводить время как одному, так и вместе с семьей. К этому и будем стремиться. Планов много, надеюсь, все получится, — рассказал Михаил Степанов.
К исполнению обязанностей директор Культурных пространств приступит со следующей недели.
Напомним, должность директора МАУК «Культурные пространства Липецка» стала вакантной в марте этого года, когда возглавлявший парки города Дмитрий Аксенов перешел на работу в партию «Единая Россия».
В конкурсе по отбору руководителя дирекции липецких парков участвовали 19 кандидатов.
А он
А лександр
Липчанка
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