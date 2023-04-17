Происшествия

30 минут назад

Кражу велосипеда записали камеры видеонаблюдения

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#кража
3

Подозреваемый и потерпевший живут в соседних домах.

В липецкий отдел полиции № 2 обратился 47-летний мужчина с заявлением о краже велосипеда.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 6 апреля липчанин оставил свой велосипед за 15 000 рублей в общем коридоре подъезда дома по улице Осканова, а на следующий день его там не обнаружил.

Кража попала на записи уличных камер видеонаблюдения, и подозреваемого — 30-летнего липчанина, который живёт в соседнем доме, быстро нашли.

По версии следствия, мужчина увидел на лестничной площадке не пристёгнутый велосипед, украл его и продал на авторынке за 2 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
1 247
#кража
3

Комментарии (1)

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Гость

16 минут назад
с такими земляками камеру вешай хоть под каждый куст
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