Кражу велосипеда записали камеры видеонаблюдения

Подозреваемый и потерпевший живут в соседних домах.

В липецкий отдел полиции № 2 обратился 47-летний мужчина с заявлением о краже велосипеда.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 6 апреля липчанин оставил свой велосипед за 15 000 рублей в общем коридоре подъезда дома по улице Осканова, а на следующий день его там не обнаружил.



Кража попала на записи уличных камер видеонаблюдения, и подозреваемого — 30-летнего липчанина, который живёт в соседнем доме, быстро нашли.



По версии следствия, мужчина увидел на лестничной площадке не пристёгнутый велосипед, украл его и продал на авторынке за 2 000 рублей.



Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.