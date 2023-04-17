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Депутаты ЛДПР предложили ввести уголовное наказание за надругательство над паспортом
В ЛДПР предложили ввести уголовное наказание вплоть до лишения свободы за надругательство над паспортом России. Изменения предполагается внести в статью 329 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Изменения предполагается внести в статью 329 УК РФ.
"Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации, Государственным флагом Российской Федерации или паспортом гражданина Российской Федерации наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года", - говорится в тексте законопроекта.
Начиная с 24 февраля 2022 года в СМИ стали появляться публикации о гражданах РФ, которые на камеру сжигают свои паспорта, - отмечается в тексте пояснительной записки к законопроекту.
Также отмечается, что сейчас действия, направленные на умышленное повреждение своего паспорта, могут содержать лишь признаки административного правонарушения, установленные статьей 19.16 Кодекса об административных правонарушениях: "Умышленное уничтожение или порча паспорта, небрежное хранение, повлекшее утрату документа, влекут административную ответственность в виде штрафа от 100 до 300 рублей".