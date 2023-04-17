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«Интерфакс»: ставка налога на сверхприбыль бизнеса при досрочной уплате составит 5%

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#бизнес #сверхприбыль #налоги

Разовый сбор из сверхприбыли российского бизнеса (windfall tax) за 2021—2022 годы составит 10% от суммы превышения прибыли над показателем за 2018—2019 годы.

Ставка налога на сверхприбыль российского бизнеса – windfall tax – в случае досрочной уплаты в 2023 году составит 5%, при уплате налога в 2024 году компаниям нужно будет отдать 10%. Период досрочной уплаты windfall tax установлен как октябрь – ноябрь 2023 года, - передает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Поправки в российский Налоговый кодекс, предполагающие разовый сбор в бюджет государства из сверхприбыли российского бизнеса за период 2021–2022 годов, вступают в силу с 1 января 2024 года, но в подготовленном Министерством финансов законопроекте прописан существенный стимул к досрочной уплате так называемого windfall tax, рассказали источники агентства, успевшие познакомиться с документом.

Проект соответствующего закона пока не обнародован: заинтересованные стороны получили его для изучения, - сообщил один из источников. О том, что уплата налога в 2023 году будет выгоднее, ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Однако он уточнял, как будет оформлен соответствующий механизм.

Обсуждать с бизнес-сообществом вопрос уплаты налога на сверхприбыль правительство начало в феврале.

Минфин ранее оценивал потенциальные поступления от windfall tax в сумму около 300 млрд рублей, и деньги, по словам Силуанова, ждет именно в этом году, то есть рассчитывает, что "ранним платежом" воспользуются все основные налогоплательщики.

Как и предполагалось, в законопроекте о разовом сборе сделаны исключения для нефтяных, угольных компаний, производителей СПГ, - рассказали источники издания.
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#бизнес #сверхприбыль #налоги

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