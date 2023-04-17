В России

39 минут назад

В Минцифры заявили о росте числа занятых в IT-отрасли на 12% за 2022 год

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#IT-специалисты #айтишники

Зарплаты IT-специалистов в России за минувший год выросли на 19%.

Замглавы Минцифры РФ Максим Паршин в ходе парламентских слушаний "Совершенствования правовых и организационных механизмов подготовки IT-специалистов" заявил, что общее число занятых в ИТ-отрасли сотрудников в России за прошлый год увеличилось на 12% и достигло 761 тысячу человек, - передает ТАСС.

"Мы наблюдаем уверенный поступательный рост IT-отрасли. В 2022 году количество занятых в ней сотрудников увеличилось на 12% по сравнению с предыдущим годом и составило 761 тыс. человек", - отметил он.

По его словам, на сегодняшний день уровень зарплат в IT-отрасли в два раза выше, чем в других отраслях. Так, по данным замглавы Минцифры, в прошлом году они выросли на 19%.

"Это больше, чем в среднем по экономике", - добавил Паршин.

Вместе с тем Паршин отметил, что дефицит кадров в ИТ-сфере остается "колоссальным", - передает "Интерфакс".
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#IT-специалисты #айтишники

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