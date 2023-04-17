У бара избили приехавшего в Липецк в командировку мужчину

22-летний липчанин отправился за это на три года в колонию строго режима.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 22-летнему мужчине по части 1 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека: липчанин избил мужчину у бара.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, этот конфликт разыгрался 9 октября прошлого года около 2 часов ночи у пивбара «Баррель» на проспекте Победы. Компания мужчин, сидевших за соседними столиками, вышла на улицу покурить и там началась ссора.



Слово за слово, а потом один потянул другого за капюшон, мужчины вместе упали, боролись. Потерпевший вступил конфликт не сразу — он подошёл, чтобы помочь одному из мужчин подняться, и хотел всех успокоить. Но не помогло: снова началась драка, и досталось и тому, кто хотел всех помирить. Мужчина, который приехал в Липецк в командировку для ремонта доменной печи, получил не менее пяти ударов по голове.



Когда потасовка закончилась, мужчина ушел в гостиницу и лег спать. А проснувшись утром, почувствовал, что ему стало плохо, появились сильные головные боли, мужчина буквально не мог стоять на ногах. Ему вызвали скорую помощь.



В больнице потерпевшему диагностировали черепно-мозговую травму: кровоподтёки, перелом височной и теменной костей, гематому лобной, височной и теменной долей правого полушария головного мозга, ушиб головного мозга.



Липчанина, побившего командированного, приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима.