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На Бали билборды на русском языке предупреждают туристов о запрете на работу

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#Бали #туристы #запрет #работа

Если иностранный турист нарушает правила, его могут депортировать и запретить ему въезд.

На Бали появились билборды на русском языке, предупреждающие туристов о последствиях работы в Индонезии по туристической визе. Текст также продублирован на английском языке. Плакаты разместили местные власти, - передает РИА Новости.

"Мы приветствуем всех иностранных туристов на Бали. Как туристы, вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортировать и запретить им въезд", — написано на плакате.

Руководитель отдела коммуникации иммиграционного бюро в аэропорту Денпасара Путу Сухендра Треснадита заявил, что плакаты являются обращением к иностранным туристам. По его словам, в качестве туристов иностранные граждане не допускаются к работе в Индонезии.

"Если иностранец нарушает правила, его могут депортировать и запретить ему въезд", — пояснил он.

По его словам, использование на билбордах русского языка в дополнение к английскому связано с большим количеством русских иностранцев на Бали. "Ожидается, что с рекламными щитами на русском языке они смогут легко понять содержание обращения", — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Бали предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства.

Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе и 13 россиян, в связи с несоблюдением правил туристической визы.
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#Бали #туристы #запрет #работа

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