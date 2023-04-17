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27-летний житель Догоруково несколько часов бил знакомого, а потом сообщил о его смерти
Правоохранителям он заявил, что знакомый пришёл к нему уже избитым. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
Однако осмотрев квартиру, следственно-оперативная группа пришла к выводу, что мужчина врет. В конце концов, он сознался в избиении приятеля до смерти.
«По данным следствия, 16 апреля в квартире на улице 50 лет Советской Власти села Долгоруково подозреваемый выпивал в компании сожительницы и 37-летнего знакомого. Пьяные мужчины поссорились и хозяин квартиры на протяжении нескольких часов руками и ногами, а также подручными средствами, избивал оппонента. От полученных травм потерпевший скончался», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
Следствие установило, что оба мужчины судимы. Подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за разбой, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью.
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
Однако
Да.уж.