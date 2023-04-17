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В Белгородской области зафиксированы два пожара после атаки ВСУ
В Белгороде и Белгородском районе в ночь на 17 апреля были зафиксированы два сильных пожара на гражданских объектах.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что в Белгороде и Белгородском районе в ночь на 17 апреля были зафиксированы два пожара на гражданских объектах.
"Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идет ликвидация пожара", - написал глава региона.
Позже он добавил, что оба пожара на гражданских объектах в Белгороде и Белгородском районе полностью потушены.
Отмечается, что в Белгороде частично пропал свет. Также ранее сообщалось о работе ПВО. Официальной информации о причинах пожара пока нет.
Однако предположительно в Белгороде была атакована украинскими беспилотными летательными аппаратами ТЭС. Судя по попавшему в сети видео последствий удара, он пришелся по подстанции и распределительным мощностям. Возник пожар.
"Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идет ликвидация пожара", - написал глава региона.
Позже он добавил, что оба пожара на гражданских объектах в Белгороде и Белгородском районе полностью потушены.
Отмечается, что в Белгороде частично пропал свет. Также ранее сообщалось о работе ПВО. Официальной информации о причинах пожара пока нет.
Однако предположительно в Белгороде была атакована украинскими беспилотными летательными аппаратами ТЭС. Судя по попавшему в сети видео последствий удара, он пришелся по подстанции и распределительным мощностям. Возник пожар.