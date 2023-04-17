Коронавирус
30 минут назад
Коронавирусная статистика: 39 человек заболели, 34 — выздоровели
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С выходных в Липецкой области немного сократилось количество новых случаев COVID-19.
Липецкой области за сутки выявили 39 случаев COVID-19, один человек умер, одного человека госпитализировали, выздоровели 34 человека. Для сравнения: 17 апреля 2022 года были выявлены 111 случаев инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 182 859 случаев COVID-19, выздоровели 178 200 человек, умерли 3 978 человек.
В Воронежской области за сутки выявили 337 случаев, в Рязанской области — 45, в Курской области — 27, в Орловской области — 26, в Тамбовской области — 18, в Тульской области — 14. За сутки в Воронежской области от COVID — 19 умерли сразу четыре человека, таких высоких негативных показателей в регионе давно не было.
В России за сутки выявили 5 789 случаев COVID-19, госпитализировали 401 человека, выздоровели 5 944 человека, умерли 36 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 771 126 случаев COVID-19, выздоровели 22 157 098 человек, умерли 397 864 человека.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 182 859 случаев COVID-19, выздоровели 178 200 человек, умерли 3 978 человек.
В Воронежской области за сутки выявили 337 случаев, в Рязанской области — 45, в Курской области — 27, в Орловской области — 26, в Тамбовской области — 18, в Тульской области — 14. За сутки в Воронежской области от COVID — 19 умерли сразу четыре человека, таких высоких негативных показателей в регионе давно не было.
В России за сутки выявили 5 789 случаев COVID-19, госпитализировали 401 человека, выздоровели 5 944 человека, умерли 36 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 771 126 случаев COVID-19, выздоровели 22 157 098 человек, умерли 397 864 человека.
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