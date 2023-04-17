В России

56 минут назад

Госдума просит правительство втрое увеличить закупки зерна

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#зерно #закупки

Зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов попросил российское правительство втрое увеличить объемы закупок зерна у сельхозпроизводителей в интервенционный фонд.

В Госдуме попросили кабмин втрое увеличить объемы закупок зерна у сельхозпроизводителей в интервенционный фонд, - пишут "Известия".

Причина — большие остатки урожая минувшего года, - говорится в письме первого зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Олега Нилова к главе кабмина Михаилу Мишустину.

"Сезон рекордных урожаев 2022–2023 годов обнажил проблему. В связи с тем, что аграриями был собран урожай зерновых 157,7 млн т и масличных культур 24,8 млн т, ожидается небывалый переходящий остаток. На начало предстоящей уборки он составляет примерно 26 млн т зерновых и до 3 млн т масличных", — отмечается в письме депутата.

При ожидаемом новом урожае в 120–130 млн т для аграриев могут появиться серьезные риски по хранению. А с учетом ухода некоторых трейдеров с рынка проблема может еще усугубиться, - говорится в письме.

"Уже сейчас реализация зерна и масличных проходит с задержками и в лучшем случае по цене близкой к себестоимости. При индикативной цене Парижской биржи около 22 рублей за 1 кг пшеницы, даже на экспортном юге закупочная цена составляет 10–11 рублей", — говорится в документе.

В Госдуме увидели риски неисполнения аграриями своих финансовых обязательств, что может привести к их банкротствам. Поэтому предложили правительству рассмотреть вопрос о трехкратном увеличении закупочных интервенций зерновых или решить в минимальные сроки проблемы с хранением нереализованных миллионов тонн зерна, - отмечается в письме.
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#зерно #закупки

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