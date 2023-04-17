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Минфин и ЦБ РФ могут ввести лимит на покупку валюты из-за сделок с активами уходящих компаний

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#валюта #покупка

Центробанк и Минфин РФ изучают возможность введения ежемесячного лимита на покупку валюты на внутреннем рынке для сделок по покупке зарубежного бизнеса, который уходит из России.

Из-за низкой ликвидности иностранной валюты на российском рынке крупные покупки ее могут приводить к волатильности рубля. Поэтому Центробанк России и Минфин разрабатывают механизм, предусматривающий установление ежемесячного лимита на закупки валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок по выкупу бизнеса уходящих из страны компаний, - сообщают "Ведомости".

Обсуждение таких мер подтвердил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, уточнив, что этот механизм плавающий и не привязан к конкретной сумме.

Минфин и раньше вводил определенные условия покупки валюты по крупным сделкам, которые могут дестабилизировать рынок, - отметил Чебесков.

"В целом в рамках подходов подкомиссии (она выдает разрешение на выход нерезидентов из российских активов) мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями", – заявил он.

Рубль начал резко слабеть в начале апреля, достигнув минимумов апреля прошлого года: за две недели доллар укрепился на 5,4% (4,19 руб.) до 81,79 руб., евро подорожал на 7,11% (5,6 руб.) до 90,2 рублей, юань – на 5,45% (62 коп.) до 11,28 руб. При этом цены на нефть за этот период выросли. Фьючерс Brent подорожал на 7,95% ($6,34) до $86,11, WTI – на 9,38% ($7,1) до $84,77.

Эксперты полагали, что падение рубля могло быть в том числе вызвано выкупом бизнеса компаний, уходящих из России из-за санкций, в частности выходом компании Shell из проекта "Сахалин-2". Нефтегазовому концерну разрешили в начале апреля продать 27,5% "Новатэку" за 95 млрд в рублевом эквиваленте.

На торгах Мосбиржи с утра 17 апреля доллар торгуется на уровне 82 рубля, евро – на отметке 90,15 рубля, - следует из данных площадки.
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#валюта #покупка

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