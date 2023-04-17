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Минфин и ЦБ РФ могут ввести лимит на покупку валюты из-за сделок с активами уходящих компаний
Центробанк и Минфин РФ изучают возможность введения ежемесячного лимита на покупку валюты на внутреннем рынке для сделок по покупке зарубежного бизнеса, который уходит из России.
Обсуждение таких мер подтвердил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, уточнив, что этот механизм плавающий и не привязан к конкретной сумме.
Минфин и раньше вводил определенные условия покупки валюты по крупным сделкам, которые могут дестабилизировать рынок, - отметил Чебесков.
"В целом в рамках подходов подкомиссии (она выдает разрешение на выход нерезидентов из российских активов) мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями", – заявил он.
Рубль начал резко слабеть в начале апреля, достигнув минимумов апреля прошлого года: за две недели доллар укрепился на 5,4% (4,19 руб.) до 81,79 руб., евро подорожал на 7,11% (5,6 руб.) до 90,2 рублей, юань – на 5,45% (62 коп.) до 11,28 руб. При этом цены на нефть за этот период выросли. Фьючерс Brent подорожал на 7,95% ($6,34) до $86,11, WTI – на 9,38% ($7,1) до $84,77.
Эксперты полагали, что падение рубля могло быть в том числе вызвано выкупом бизнеса компаний, уходящих из России из-за санкций, в частности выходом компании Shell из проекта "Сахалин-2". Нефтегазовому концерну разрешили в начале апреля продать 27,5% "Новатэку" за 95 млрд в рублевом эквиваленте.
На торгах Мосбиржи с утра 17 апреля доллар торгуется на уровне 82 рубля, евро – на отметке 90,15 рубля, - следует из данных площадки.