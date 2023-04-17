Происшествия

29 минут назад

Пострадавший при пожаре в Ельце мужчина сегодня ночью умер в больнице

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#пожар #ожоги #санавиация
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Пострадавший при пожаре в Ельце мужчина сегодня ночью умер в больнице

Пожар произошёл около полуночи 15 апреля.

В областном ожоговом центре сегодня ночью умер 60-летний мужчина, пострадавший 15 апреля при пожаре в Ельце. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина курил в постели и начался пожар, в результате которого он получил сильнейшие ожоги.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, сообщение об этом пожаре поступило спасателям 15 апреля в в 00:19. Горел деревянный дачный домик площадью 20 квадратных метров в СНТ «Садовод» в Ельце. Возгорание тушили два пожарных отделения.

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Пострадавший был доставлен в Липецк санавиацией, но ожоги оказались смертельными — сегодня мужчина умер.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
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#пожар #ожоги #санавиация
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