Пострадавший при пожаре в Ельце мужчина сегодня ночью умер в больнице

Пожар произошёл около полуночи 15 апреля.

В областном ожоговом центре сегодня ночью умер 60-летний мужчина, пострадавший 15 апреля при пожаре в Ельце. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина курил в постели и начался пожар, в результате которого он получил сильнейшие ожоги.По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, сообщение об этом пожаре поступило спасателям 15 апреля в в 00:19. Горел деревянный дачный домик площадью 20 квадратных метров в СНТ «Садовод» в Ельце. Возгорание тушили два пожарных отделения.Пострадавший был доставлен в Липецк санавиацией, но ожоги оказались смертельными — сегодня мужчина умер.