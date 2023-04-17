Происшествия

18 минут назад

Суд рассмотрит дело о гибели 76-летней женщины на улице Меркулова

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#авария #ДТП
Суд рассмотрит дело о гибели 76-летней женщины на улице Меркулова
В суд передано уголовное дело о гибели 76-летней липчанки под колесами автомобиля «Лада Веста» на улице Меркулова. В нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека обвиняется 21-летний водитель.

Как установило следствие, что 6 февраля обвиняемый допустил наезд вне зоны пешеходного перехода на женщину, после чего «Лада» столкнулась с автомобилем «Мерседес». От полученных травм женщина погибла на месте.

«Причиной аварии стало превышение обвиняемым установленного в населенном пункте скоростного режима, несоблюдение безопасной дистанции, применение небезопасного маневра, связанного с выездом на полосу встречного движения», - сообщает итоги следствия областное управление МВД.

Максимальная санкция инкриминируемой 21-летнему водителю статьи УК предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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#авария #ДТП

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