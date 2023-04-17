Сегодня в Липецке: начало отключений воды, 60 казаков на сцене и кого из липчан обижают на работе

Рассказываем всё самое необходимое про первый день недели.

Потеплеет

В Липецке резко потеплеет, надеемся, уже окончательно. Ещё недавно по ночам были заморозки, а сегодня днём воздух прогреется уже до 14-16 градусов. Обойдётся и без осадков.







Отключения воды

В связи с ремонтными работами с 10:00 до 20:00 перекроют подачу холодной воды жителям Виноградного переулка, 16; улиц Дубовой, 3/2, 13а, 50, 180; Моршанской, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 7а, 8, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 22а; Саратовской, вл. 3, вл. 3/4; Уральской, 5а; Физкультурной, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17б, 17в; Энергостроителей, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 7а, 8, 14.







Горячую воду начнут отключать сегодня

В понедельник, 17 апреля, Липецкий филиал «Квадры» приступает к плановым гидравлическим испытаниям магистральных и квартальных тепловых сетей.







Проще говоря, у липчан начнут отключать горячую воду. Попадает ваш дом под отключение уже сегодня и каковы вообще графики отключения, можно посмотреть официальном сайте компании.

Напомним, что воду в Липецке официально отключают два раза – весной и во второй половине лета. «Квадра» призывает липчан терпеть, а ещё – соблюдать предосторожности: не подходить к траншеям, открытым тепловым камерам, местам земляных работ и т.д.

Пробки

Еще не было шести часов утра, как на улицах Катукова, Московской, Гагарина первые заторы обозначились жёлтым цветом, а на улице Терешковой первый участок загорелся красным на «Яндекс-пробках». Сегодня понедельник – тяжелый день для движения. Поэтому советуем перед выездом изучить приложение, чтобы выбрать по возможности наиболее оптимальный маршрут. Нехорошо начинать рабочую неделю с опоздания.

На улице Металлургов начинается ремонт дороги

С сегодняшнего дня ограничивают движение по улице Металлургов, которую начнут ремонтировать.

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства разъяснил, что движение по улице в направлении к району Тракторный будет осуществляться по одному ряду. На встречной полосе изменений не будет. После завершения работ на одной стороне, подрядчик начнёт ремонт противоположной. Тогда для движения оставят по одной полосе в каждом направлении.

Начни неделю с музыки (6+)

Сегодня вечером у липчан будет возможность послушать прекрасную музыку в исполнении липецкого симфонического оркестра. В Детской школе искусств №3 (пр. Мира, 15-а) состоится концерт «Молодые таланты — любимым педагогам», посвященный Году педагога и наставника.



Молодое поколение музыкантов оркестра продемонстрирует разнообразные грани своего таланта. Липецкий симфонический оркестр умеет играть не только классику, но и смело экспериментирует, исполняет и популярную музыку кино, композиции из репертуара оркестра Поля Мориа, сюиты на музыку «АВВА» и «Битлз».

Спектакль от «Казаков России» (12+)

Сегодня липчане получат возможность впервые увидеть весь коллектив всемирно известного спектакля «Казаки России» из 60 человек на одной сцене. В Липецком государственном академическом театре драмы (ул. Театральная, 2) в 19:00 покажут вокально-хореографическомий спектакль «Донская легенда» по мотивам романа Михаила Шолохова «Тихий Дон».







Артисты в танце расскажут о непростой жизни донского казачества. Все ключевые фигуры романа появятся на сцене. Правда, главным героем спектакля станет Смерть. Смерть появится рядом с теми, кто станет жертвами кровавых расправ Гражданской войны.

Особого внимания заслуживает сценическое оформление. Оно сочетает в себе 2D-видеоряд и жесткие декорации. Огромный задник с несущим свои воды Доном, то спокойно-молочного, то голубого, то кроваво-красного цвета, словно ограничивает пространство всего мира до размеров шолоховской станицы Вешенской.

Братья Стругацкие (6+)

Любители чтения сегодня могут навестить Библиотечно-информационный центр имени Е. П. Смургиса (ул. Вермишева, 11). Там открылась книжная выставка «Звёздный фантаст», посвященная 90-летию со дня рождения Бориса Стругацкого.

Все художественные произведения написаны в соавторстве со старшим братом Аркадием. Их никогда не воспринимали поодиночке, всегда говорили просто — братья Стругацкие. Из двух таких разных людей получился один писатель, зато какой! Они рассказали огромной стране о захватывающих тайнах чужих планет, но при этом заставили задуматься о судьбе собственной земли и всего человечества.

На выставке представлены многочисленные произведения братьев, а также альманах «Полдень, XXI век», выходивший приложением к журналу «Вокруг света». Его в 2002-13 гг. издавал Борис Стругацкий, дав старт карьере многих молодых представителей отечественной фантастики.

Библиотечный центр и выставка работают ежедневно, кроме четверга и пятницы, с 9:00 до 19:00.

Субсидии некоммерческим организациям

Социально ориентированные некоммерческие организации Липецка могут получить субсидию.

Администрации Липецка объявила о старте конкурса. Субсидии предоставляются в рамках муниципальной программы «Липецк – мы вместе!» тем, кто зарегистрирован и работает на территории региона, в том числе местным структурам общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Их выдадут тем, кто помогает решать социальные проблемы города, поддерживает общественную инициативу и т.д

Заявки на участие принимаются с 17 апреля по 17 мая включительно. Предоставить документы нужно в городской департамент культуры и туризма по адресу: ул. Советская, 5, каб. 40. Дополнительную информацию можно получить в специально созданном разделе на сайте администрации города, а также по телефону: (4742) 23-96-66 или электронной почте: labazovain@lipetskcity.ru.

Трудности на работе

С абьюзом на работе сталкивались 4 из 10 липчан, утверждают эксперты по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Эти данные они составили на основании опроса работающих граждан.

Под абьюзом работающие чаще всего подразумевают несоблюдение ТК РФ, унижения и злоупотребление властью со стороны руководства.

С психологическим насилием на работе сталкивались 44% опрошенных, у 50% не было подобного опыта. Причем чаще остальных говорили об абьюзивных отношениях в рабочем коллективе респонденты в возрасте от 25 до 34 лет - 46%.



Основными проявлениями абьюза на работе липчане считают ситуации, в которых нарушается Трудовой кодекс: добровольно-принудительную сверхурочную работу, задержку зарплаты и выполнение поручений, не относящихся к рабочей деятельности - 31%. 22% горожан сталкивались со злоупотреблением руководства властью, 19% — с унижениями и 16% — с эмоциональным давлением.

Дорогие липчане! Желаем вам, чтобы рабочая неделя принесла вам только положительные эмоции. И никакого абьюза! Неделя только начинается, ещё многое предстоит сделать, но пусть рабочие задачи не помешают вам время от времени интересоваться новостями. Чаще заходите на GOROD48, у нас вы узнаете всё самое интересное и полезное и не пропустите ничего важного. Ждём вас на сайте снова и снова.