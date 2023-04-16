Погода в Липецке

27 минут назад

После ночных заморозков до -1 завтра днем в Липецкой области потеплеет до +17

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#Погода
После ночных заморозков до -1 завтра днем в Липецкой области потеплеет до +17

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием антициклона, который расположился на европейской территории России и смещается на восток – осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 и 18 апреля – 8-9 градусов тепла, что в пределах нормы, 19 апреля – 10 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -1 до +4 градусов, днем – от +12 до +17 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет около нуля градусов, днем она составит от +14 до +16 градусов.

День 17 апреля стал самым теплым в Липецке в 1920 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 10 градусов мороза.

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#Погода

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