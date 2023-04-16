Коронавирус

52 минуты назад

Перед Пасхой трое липчан оказались в больнице с COVID

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#COVID #статистика заболевания #коронавирус
Перед Пасхой трое липчан оказались в больнице с COVID

В предпраздничный день обошлось без человеческих жертв.

Количество выздоровевших от коронавируса в Липецкой области за сутки вновь превысило число заболевших.

Благополучно завершили лечение 45 жителей региона, а заразились 40. На больничной койке за сутки оказались 3 пациента, никто не погиб.

С начала пандемии в 2020 году в Липецкой области по официальным данным заболели 182 820 человек. Выздоровели 178 166 пациентов, умерли 3 977.

В целом в РФ за минувшие сутки заразу подхватили 7 094 человека, госпитализация потребовалась 456. Излечились 6 841 человек. За сутки COVID свёл в могилу 38 россиян.

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#COVID #статистика заболевания #коронавирус

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