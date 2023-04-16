Происшествия

сегодня, 12:55

На улице Кривенкова неизвестные ночью прыгали по стёклам и крышам автомобилей

15 1038
#Вандализм
3
На улице Кривенкова неизвестные ночью прыгали по стёклам и крышам автомобилей

Целью вандалов было именно хулиганство, а не жажда наживы.

Владельцы автомобилей, ночевавших на стоянке на улице Кривенкова, утром обнаружили свои машины разбитыми.

По сведениям GOROD48, пострадали, минимум, три авто. Судя по отпечаткам ног на капотах и крышах автомобилей, неизвестные просто залезали на них сверху и старались причинить максимальный урон. В итоге у «Мазды» и «Мицубиси» помяты кузовы, разбиты стёкла, в том числе лобовые.

WhatsApp Image 2023-04-16 at 11.49.15 (1).jpeg+2023-04-16-12.55.01.jpg

Судя по всему, целью вандалов было именно хулиганство, а не кражи из авто.

WhatsApp Image 2023-04-16 at 11.49.16 (1).jpeg+2023-04-16-12.55.01.jpg

Владелец пострадавшего «Ларгуса» рассказал, что неизвестные разбили боковое стекло, но при этом не прельстились находившимися в салоне ценностями. На месте остались и видеорегистратор, и антирадар. Зато из автомобиля пропала пачка сигарет.

WhatsApp Image 2023-04-16 at 11.49.15.jpeg+2023-04-16-12.55.01.jpg


15 1038
#Вандализм
3

Комментарии (15)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лиза 1

3 минуты назад
Надо поймать вандалов и попрыгать по ним чтобы впредь неповадно было.
ответить

-

6 минут назад
А бросить старое немытое корыто на дороге без присмотра и сбежать - не трусость?
ответить

Это Болонская система!

11 минут назад
А игра называется «салочки»! , Догони и осталь !, В последнее время очень популярная игра и будет дальше развиваться!!!!
ответить

Позорище

14 минут назад
Трусы, ни на что не способные кроме как наделать кучку и сбежать
ответить

Это конченые

15 минут назад
И родители их тоже. А когда поймают будут плакать и молить о снисхождении. И справку принесут что писаются и какаются
ответить

Я надеюсь

16 минут назад
ни один депутатский автомобиль не пострадал?
ответить

1488

29 минут назад
***, или страховку. Но разумнее принять издержки сознательно взятого на себя ранее риска, молча отремонтироваться и забыть.
ответить

хорошая

29 минут назад
молодцы . честь и хвала родителям . достойных воспитали
ответить

Да уж

39 минут назад
Гость, и ничего вы им не сделаете,даже если поймаете.На вас же и напишут заявление,что вы их домогались. В педофилы запишут и все.
ответить

Молодёжь

41 минуту назад
А где ходить-то? Гляньте фото - сплошной таксопарк в несколько рядов, как в фильме со Сталлоне и Бандеросом.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

После ДТП в Борино в больницу увезли 9-летего ребёнка, а всего – четверо пострадавших
#ДТП #авария
После ДТП в Борино в больницу увезли 9-летего ребёнка, а всего – четверо пострадавших

7 минут назад

Происшествия
У Боринского серьёзное ДТП, есть пострадавшие
#Авария #ДТП
12
У Боринского серьёзное ДТП, есть пострадавшие

сегодня, 12:30

Происшествия
Усманцы жалуются на стреляющего по собакам догхантера
#догхантеры
22
Усманцы жалуются на стреляющего по собакам догхантера

вчера, 20:30

Происшествия
За напугавший ребенка громкий звук водитель заплатил 30 тысяч рублей
#суд #компенсация #испуг
34
За напугавший ребенка громкий звук водитель заплатил 30 тысяч рублей

вчера, 18:00

Происшествия
Начинается суд над планировавшими взрыв на автостанции в Липецке украинскими диверсантами
#теракт #ФСБ
17
Начинается суд над планировавшими взрыв на автостанции в Липецке украинскими диверсантами

вчера, 17:33

Происшествия
В Липецке перевернулся автомобиль
#ДТП
16
В Липецке перевернулся автомобиль

вчера, 09:46

Происшествия