На улице Кривенкова неизвестные ночью прыгали по стёклам и крышам автомобилей

Целью вандалов было именно хулиганство, а не жажда наживы.

Владельцы автомобилей, ночевавших на стоянке на улице Кривенкова, утром обнаружили свои машины разбитыми.

По сведениям GOROD48, пострадали, минимум, три авто. Судя по отпечаткам ног на капотах и крышах автомобилей, неизвестные просто залезали на них сверху и старались причинить максимальный урон. В итоге у «Мазды» и «Мицубиси» помяты кузовы, разбиты стёкла, в том числе лобовые.







Судя по всему, целью вандалов было именно хулиганство, а не кражи из авто.







Владелец пострадавшего «Ларгуса» рассказал, что неизвестные разбили боковое стекло, но при этом не прельстились находившимися в салоне ценностями. На месте остались и видеорегистратор, и антирадар. Зато из автомобиля пропала пачка сигарет.









