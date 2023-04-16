сегодня, 12:55
На улице Кривенкова неизвестные ночью прыгали по стёклам и крышам автомобилей
Целью вандалов было именно хулиганство, а не жажда наживы.
Владельцы автомобилей, ночевавших на стоянке на улице Кривенкова, утром обнаружили свои машины разбитыми.
По сведениям GOROD48, пострадали, минимум, три авто. Судя по отпечаткам ног на капотах и крышах автомобилей, неизвестные просто залезали на них сверху и старались причинить максимальный урон. В итоге у «Мазды» и «Мицубиси» помяты кузовы, разбиты стёкла, в том числе лобовые.
Судя по всему, целью вандалов было именно хулиганство, а не кражи из авто.
Владелец пострадавшего «Ларгуса» рассказал, что неизвестные разбили боковое стекло, но при этом не прельстились находившимися в салоне ценностями. На месте остались и видеорегистратор, и антирадар. Зато из автомобиля пропала пачка сигарет.
Лиза 1
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Это Болонская система!
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Это конченые
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хорошая
Да уж
Молодёжь