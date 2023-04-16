Происшествия

16 минут назад

У Боринского серьёзное ДТП, есть пострадавшие

1 231
#Авария #ДТП
У Боринского серьёзное ДТП, есть пострадавшие

На месте работают все аварийные службы.

Над устранением последствий крупной аварии в районе села Боринское работают спасатели ГИБДД, спасатели МЧС и медики.

По информации очевидцев ДТП, столкнулись три автомобиля. Одна из машин улетела в кювет, повреждения очень серьёзные.

На место прибыла «скорая», вскоре медики затребовали подмогу и к ним присоединился второй экипаж «скорой помощи». Точное количество пострадавших уточняется, по предварительной информации среди них есть дети.

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#Авария #ДТП

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Безмасочник

11 минут назад
Молимся, чтобы все остались живы
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