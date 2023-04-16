В Армении поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

Вс. 16 апреля 2023, 12:21
14.04.2023 20:23
14.04.2023 15:26
14.04.2023 14:41
14.04.2023 19:56
14.04.2023 13:47
14.04.2023 12:30
09.04.2023 15:15
28.03.2023 12:55
20.03.2023 17:57
08.12.2022 17:53
17.11.2022 11:41
11.11.2022 14:05
07.04.2023 09:46
22.03.2023 17:31
07.03.2023 14:59
28.03.2023 11:46
28.03.2023 10:11
21.03.2023 10:38
10.04.2023 14:45
08.04.2023 09:19
27.03.2023 16:37
28 минут назад
сегодня, 11:41
сегодня, 11:37
14.04.2023 14:13
14.04.2023 12:47
11.04.2023 15:35
10.04.2023 16:36
новости MEDIAMETRICS
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Тел.: (4742) 74-08-08 и 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Разработка сайта
Предложить новость
Без названия-1.jpg
Без названия-1.jpgБез названия-1.jpg
Прикрепить файлы