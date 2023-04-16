В мире

28 минут назад

В Армении поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

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В Армении несколько человек пострадали при сходе с рельсов электропоезда, столкнувшегося с грузовиком, сообщает РИА Новости.
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