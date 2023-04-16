В России
37 минут назад
Мужчина потерял два пальца при взрыве в многоэтажке Москвы
В Москве произошёл взрыв в жилом доме на юго-востоке города. Как сообщает SHOT, один из жильцов решил посреди ночи самостоятельно изготовить фейерверк, но что-то пошло не так, передает LIFE.
Инцидент случился ночью, люди услышали оглушительный хлопок, выбежали на улицу и вызвали экстренные службы. По данным телеграм-канала, взрыв произошёл на 14-м этаже. 31-летний мужчина решил самостоятельно сделать фейерверк, но в итоге лишился двух пальцев. Его госпитализировали.
Здание повреждений не получило, полиция проверяет, что именно хотел собрать житель многоэтажки и как хотел использовать взрывоопасные элементы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Инцидент случился ночью, люди услышали оглушительный хлопок, выбежали на улицу и вызвали экстренные службы. По данным телеграм-канала, взрыв произошёл на 14-м этаже. 31-летний мужчина решил самостоятельно сделать фейерверк, но в итоге лишился двух пальцев. Его госпитализировали.
Здание повреждений не получило, полиция проверяет, что именно хотел собрать житель многоэтажки и как хотел использовать взрывоопасные элементы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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14.04.2023 17:24В России