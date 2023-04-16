В России

43 минуты назад

Дошкольник скончался во время занятий в подготовительной группе

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Шестилетний мальчик умер на подготовительных занятиях, проходивших в торговом центре в подмосковном селе Быково, пишет Лента.ру.

По данным издания, ребенка привез в ТЦ отец. Внезапно во время занятий дошкольник почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Сотрудники ТЦ пытались помочь мальчику, однако он скончался до приезда медиков. Сотрудники полиции начали выяснять другие обстоятельства произошедшего.

В данный момент выясняется причина смерти ребенка.
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