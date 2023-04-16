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52 минуты назад
Из-за извержения вулкана Шивелуч на Камчатке загорелся лес
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке привело к новым последствиям. Лес, окружающий Шивелуч, превратился в огромное пепелище.
Раскаленный поток лавы выжег до корней несколько сотен деревьев, оставив лишь обугленные столбы. Последний выброс пепла Шивелуча произошел накануне. Эксперты пока не могут сказать точно, сколько еще будет извергаться вулкан, однако, по их прогнозам, основная фаза уже пройдена, сообщает РЕН ТВ.
Сильнейшее извержение вулкана Шивелуч сопровождалось самым мощным за 59 лет выбросом пепла. Под его толстым слоем оказалось несколько поселков на северо-востоке полуострова. Сейчас вулканическая активность сохраняется. Поселки Ключи и Козыревск в Усть-Камчатском районе, а также Эссо в Быстринском районе покрыты пеплом, в Ключах его слой — около 8,5 сантиметра. На место выехали спасатели с партией защитных масок. Ситуации присвоили максимальный уровень опасности, людей призывают не выходить на улицу. Автомобильное движение остановили, отменили авиаполеты.
Пепел распространился уже примерно на 500 километров. По прогнозам ученых, если выбросы продолжатся, пепловые тучи достигнут Петропавловска-Камчатского. В последний раз что-то подобное было в 1964-м.
Раскаленный поток лавы выжег до корней несколько сотен деревьев, оставив лишь обугленные столбы. Последний выброс пепла Шивелуча произошел накануне. Эксперты пока не могут сказать точно, сколько еще будет извергаться вулкан, однако, по их прогнозам, основная фаза уже пройдена, сообщает РЕН ТВ.
Сильнейшее извержение вулкана Шивелуч сопровождалось самым мощным за 59 лет выбросом пепла. Под его толстым слоем оказалось несколько поселков на северо-востоке полуострова. Сейчас вулканическая активность сохраняется. Поселки Ключи и Козыревск в Усть-Камчатском районе, а также Эссо в Быстринском районе покрыты пеплом, в Ключах его слой — около 8,5 сантиметра. На место выехали спасатели с партией защитных масок. Ситуации присвоили максимальный уровень опасности, людей призывают не выходить на улицу. Автомобильное движение остановили, отменили авиаполеты.
Пепел распространился уже примерно на 500 километров. По прогнозам ученых, если выбросы продолжатся, пепловые тучи достигнут Петропавловска-Камчатского. В последний раз что-то подобное было в 1964-м.
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14.04.2023 17:24В России