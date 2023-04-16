В России

56 минут назад

Десять детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

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10 детей и двое взрослых пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса в Туве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Авария произошла, когда две легковушки совершили столкновение со школьным автобусом. По предварительной информации, всего в автобусе находились 16 детей. Прибывшие на место врачи скорой помощи доставили в больницу десять детей и двоих взрослых. По предварительным данным, у них диагностировали травмы легкой степени.

Все пострадавшие в аварии находятся в удовлетворительном состоянии.
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