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56 человек погибли в результате вооруженного конфликта в Судане
Конфликт в Судане между армией и службой быстрого реагирования (СБР) унес жизни 56 человек, 595 получили ранения, пишет телеканал Al Jazeera со ссылкой на союз суданских врачей, передает Интерфакс.
Бои продолжаются второй день. Звуки выстрелов и тяжелой артиллерии утром 16 апреля слышны в столице Судана — Хартуме, а также в соседних Омдурмане и Бахри, передает телеканал.
По словам очевидцев, обе стороны применяли бронетехнику, включая несколько танков, вели огонь из крупнокалиберных пулеметов в густонаселенных районах. Одной из горячих точек стал столичный аэропорт, который пока не закрыт, однако некоторые крупные авиакомпании приостановили рейсы в Судан. Так, в небе над аэропортом развернулись самолеты из Египта и Саудовской Аравии.
Ранее в субботу в Хартуме вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между суданской армией и СБР.
Командование СБР заявило, что президентский дворец уже находится под его контролем, как и аэропорты в городах Хартум, Мерое и эль-Абьяд. В заявлениях командования отмечается, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы Судана без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из баз СБР в южном пригороде столицы.
Вооруженные силы, со своей стороны, сообщили о нанесении ударов по базам СБР. Командование суданской армии объяснило свое решение тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными, и назвало такие действия незаконными.
Бои продолжаются второй день. Звуки выстрелов и тяжелой артиллерии утром 16 апреля слышны в столице Судана — Хартуме, а также в соседних Омдурмане и Бахри, передает телеканал.
По словам очевидцев, обе стороны применяли бронетехнику, включая несколько танков, вели огонь из крупнокалиберных пулеметов в густонаселенных районах. Одной из горячих точек стал столичный аэропорт, который пока не закрыт, однако некоторые крупные авиакомпании приостановили рейсы в Судан. Так, в небе над аэропортом развернулись самолеты из Египта и Саудовской Аравии.
Ранее в субботу в Хартуме вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между суданской армией и СБР.
Командование СБР заявило, что президентский дворец уже находится под его контролем, как и аэропорты в городах Хартум, Мерое и эль-Абьяд. В заявлениях командования отмечается, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы Судана без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из баз СБР в южном пригороде столицы.
Вооруженные силы, со своей стороны, сообщили о нанесении ударов по базам СБР. Командование суданской армии объяснило свое решение тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными, и назвало такие действия незаконными.