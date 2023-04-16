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В Дубае при пожаре в жилом здании погибли 16 человек

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Пожар в пятиэтажном жилом здании в старой части Дубая привел к гибели 16 человек, еще девять пострадали, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные службы гражданской обороны Дубая, передает РИА Новости.

Возгорание произошло на четвертом этаже многоквартирного дома в районе Аль-Рас, где находится старейший в городе рынок и живут его многочисленные работники и торговцы.

Предварительное расследование показало, что причиной возгорания стало несоблюдение требований охраны и безопасности здания. Из-за случившегося спасательная служба напомнила владельцам недвижимости и жителям Дубая о необходимости "досконально соблюдать требования и указания по безопасности, чтобы избежать инцидентов".
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