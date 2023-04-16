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28 минут назад

«Такую красоту даже есть жалко» - липчане делятся в Сети фотографиями пасхальных угощений

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#Пасха #угощение #крашенные яйца
«Такую красоту даже есть жалко» - липчане делятся в Сети фотографиями пасхальных угощений

Главная тема сегодняшнего дня в Интернете – православный праздник Пасхи.

Липчане с удовольствием выкладывают фотографии испечённых куличей, пасхальных яиц и других символов праздника.

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В деле росписи по яичной скорлупе наши земляки достигли невиданных высот. Расписывают не только красками из магазинов, но и пытаются придумать оригинальные формы. Некоторые яйца получаются настоящими произведениями искусства, которое даже есть жалко.

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В стороне не остаются даже дети. Один из детских садиков поделился фотографиями рисунков своих воспитанников, которым самостоятельно красить яйца ещё рано, но они смогли их нарисовать.

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Липецкие волонтёры

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ГУ МСС по Липецкой области

Фото vk.com



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#Пасха #угощение #крашенные яйца

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