«Такую красоту даже есть жалко» - липчане делятся в Сети фотографиями пасхальных угощений

Главная тема сегодняшнего дня в Интернете – православный праздник Пасхи.

Липчане с удовольствием выкладывают фотографии испечённых куличей, пасхальных яиц и других символов праздника.



В деле росписи по яичной скорлупе наши земляки достигли невиданных высот. Расписывают не только красками из магазинов, но и пытаются придумать оригинальные формы. Некоторые яйца получаются настоящими произведениями искусства, которое даже есть жалко.







В стороне не остаются даже дети. Один из детских садиков поделился фотографиями рисунков своих воспитанников, которым самостоятельно красить яйца ещё рано, но они смогли их нарисовать.



Липецкие волонтёры

ГУ МСС по Липецкой области

Фото vk.com





