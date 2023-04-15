Происшествия

52 минуты назад

Усманцы жалуются на стреляющего по собакам догхантера

3 272
#догхантеры #
Усманцы жалуются на стреляющего по собакам догхантера

В соцсетях сообщают, что в Усмани завелся человек, который стреляет собакам по собакам. Ранен старый шарпей

В усманском сообществе соцсети «ВКонтакте» местные жители рассказывают о появившемся в городе живодере: «У нас в Усмани завёлся человек, который стреляет в бездомных собак. Стреляет в лапы, он наверно не понимает, что эти псы и так несчастны, а ещё эти больные травмы. Лапы у них опухают, мотаются просто, собака наверняка испытывает сильную боль, им очень сложно передвигаться. Сейчас на фронте наши ребята воюют за всех нас и даже там спасают животных, а этот, кто мучает животных, живёт в покое, мире, комфорте и творит свои подлые делишки, ну как же так можно жить? Вот и этот несчастный шарпей стал жертвой этого живодера. Старый, больной шарпей, который никому ничем не мешает. Сердце рвётся, когда видишь мучения этих бездомышей. Люди, давайте станем добрее ко всем!», - говорится в сообщении усманского паблика.

- Полиция проверит информацию из соцсетей о появившемся в городе догхантере, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#догхантеры #

Комментарии (3)

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Бастрыкину!

2 минуты назад
Как там по поводу жестокого обращения с животными????!
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Ау

25 минут назад
Этот живодер,маньяк он стреляет по лапам причиняя сильную боль собакам ,такая жестокость
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Ольга

28 минут назад
Найти живодера и за такие зверства сразу в тюрьму,урод
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