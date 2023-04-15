Общество

сегодня, 19:58

Липчанин стал новым резидентом «Comedy Club»

13 1037
#шоу #Никина Никитин #КВН
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Липчанин стал новым резидентом «Comedy Club»

Никита Никитин выступил в роли Игоря Мамонтова — липецкого дальнобойщика и автора никому неизвестной песни.

Наш земляк Никита Никитин накануне дебютировал в шоу «Comedy Club» на канале «ТНТ». Нового резидента представил Павел Воля.

Никита Никитин выступил на сцене вместе с «Comedy Club» вместе с Дарьей Блохиной, Кареном Арутюновым и бывшим солистом коллектива «MBAND» и победителем шоу «Маска» Анатолием Цоем с пародийным номером на передачу «Конфетка» — шоу, где берут никому не известные песни и делают из них конфетку. 

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Никита Никитин выступил в роли Игоря Мамонтова — липецкого дальнобойщика и автора никому неизвестной песни «Оксана, на сердце рана»: «Нас с тобой связала трасса: я дальнобой, ты на ней торговала квасом». Игорь Мамонтов на шоу признался, что до этого выступал на липецком радио с фразой: «Предложение является публичной офертой».

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Напомним, Никита Никитин — капитан команды «Громокошки», дошедшей до полуфинала Высшей лиги КВН, работал методистом во дворце молодёжи «Октябрь».

Как рассказал GOROD48 сам Никита Никитин, запись программы «Comedy Club», которую показали 14 апреля, проходила 8 апреля, и свою дальнейшую судьбу в «Comedy Club» он не знает, пока речь идёт о разовом выступлении.

Никита Никитин — один из авторов номера «Конфетка», писать его ему помогали друзья, в том числе ещё одна участника «Громокошек» Настя Ли.

После КВНа Никита Никитин и Настя Ли перебрались в Москву, остальные девушки — Даша и Аня по-прежнему живут в Липецке.

Никита Никитин — шоумен и автор, сейчас в столице липчанин зарабатывает тем, что пишет тексты для Ютуб-шоу, рекламы и сериалов.

Фото — скриншот с видео телеканала tnt-online.ru


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#шоу #Никина Никитин #КВН
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Комментарии (13)

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Правда

10 минут назад
Лишь бы не работать.Языком (пиликать) молоть,не мешки ворочать.
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Чел

24 минуты назад
Весь город сплошной камеди клаб...
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indesit

29 минут назад
Побрейте его, кто-нибудь.
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контразведка

45 минут назад
Липецкая область кузница резидентов.
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Ч

50 минут назад
" Нелли " , отлично ,, поддерживаю !
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Ч

52 минуты назад
Что такое «Comedy Club» ? Как нибудь по -- русски напишите .
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Патриот

53 минуты назад
Нелли, никакой. Но поколению Тиктока нравится.
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Созерцатель

54 минуты назад
Как гость, согласен, кроме цензуры.
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Нелли

58 минут назад
Ну я бы поняла липчанин хирург спасающийся жизни, липчанин пожарный потушивший дом, …. , к чему эта новость , какая польза обществу , стране
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Патриот

сегодня, 20:20
Вот это номер! Ждём продолжения. Браво!
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