Общество
сегодня, 19:58
Липчанин стал новым резидентом «Comedy Club»
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Никита Никитин выступил в роли Игоря Мамонтова — липецкого дальнобойщика и автора никому неизвестной песни.
Наш земляк Никита Никитин накануне дебютировал в шоу «Comedy Club» на канале «ТНТ». Нового резидента представил Павел Воля.
Никита Никитин выступил на сцене вместе с «Comedy Club» вместе с Дарьей Блохиной, Кареном Арутюновым и бывшим солистом коллектива «MBAND» и победителем шоу «Маска» Анатолием Цоем с пародийным номером на передачу «Конфетка» — шоу, где берут никому не известные песни и делают из них конфетку.
Никита Никитин выступил в роли Игоря Мамонтова — липецкого дальнобойщика и автора никому неизвестной песни «Оксана, на сердце рана»: «Нас с тобой связала трасса: я дальнобой, ты на ней торговала квасом». Игорь Мамонтов на шоу признался, что до этого выступал на липецком радио с фразой: «Предложение является публичной офертой».
Напомним, Никита Никитин — капитан команды «Громокошки», дошедшей до полуфинала Высшей лиги КВН, работал методистом во дворце молодёжи «Октябрь».
Как рассказал GOROD48 сам Никита Никитин, запись программы «Comedy Club», которую показали 14 апреля, проходила 8 апреля, и свою дальнейшую судьбу в «Comedy Club» он не знает, пока речь идёт о разовом выступлении.
Никита Никитин — один из авторов номера «Конфетка», писать его ему помогали друзья, в том числе ещё одна участника «Громокошек» Настя Ли.
После КВНа Никита Никитин и Настя Ли перебрались в Москву, остальные девушки — Даша и Аня по-прежнему живут в Липецке.
Никита Никитин — шоумен и автор, сейчас в столице липчанин зарабатывает тем, что пишет тексты для Ютуб-шоу, рекламы и сериалов.
Фото — скриншот с видео телеканала tnt-online.ru
Никита Никитин выступил на сцене вместе с «Comedy Club» вместе с Дарьей Блохиной, Кареном Арутюновым и бывшим солистом коллектива «MBAND» и победителем шоу «Маска» Анатолием Цоем с пародийным номером на передачу «Конфетка» — шоу, где берут никому не известные песни и делают из них конфетку.
Никита Никитин выступил в роли Игоря Мамонтова — липецкого дальнобойщика и автора никому неизвестной песни «Оксана, на сердце рана»: «Нас с тобой связала трасса: я дальнобой, ты на ней торговала квасом». Игорь Мамонтов на шоу признался, что до этого выступал на липецком радио с фразой: «Предложение является публичной офертой».
Напомним, Никита Никитин — капитан команды «Громокошки», дошедшей до полуфинала Высшей лиги КВН, работал методистом во дворце молодёжи «Октябрь».
Как рассказал GOROD48 сам Никита Никитин, запись программы «Comedy Club», которую показали 14 апреля, проходила 8 апреля, и свою дальнейшую судьбу в «Comedy Club» он не знает, пока речь идёт о разовом выступлении.
Никита Никитин — один из авторов номера «Конфетка», писать его ему помогали друзья, в том числе ещё одна участника «Громокошек» Настя Ли.
После КВНа Никита Никитин и Настя Ли перебрались в Москву, остальные девушки — Даша и Аня по-прежнему живут в Липецке.
Никита Никитин — шоумен и автор, сейчас в столице липчанин зарабатывает тем, что пишет тексты для Ютуб-шоу, рекламы и сериалов.
Фото — скриншот с видео телеканала tnt-online.ru
13 1037
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