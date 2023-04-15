Липчанин стал новым резидентом «Comedy Club»

Никита Никитин выступил в роли Игоря Мамонтова — липецкого дальнобойщика и автора никому неизвестной песни «Оксана, на сердце рана»: «Нас с тобой связала трасса: я дальнобой, ты на ней торговала квасом». Игорь Мамонтов на шоу признался, что до этого выступал на липецком радио с фразой: «Предложение является публичной офертой».Напомним, Никита Никитин — капитан команды «Громокошки», дошедшей до полуфинала Высшей лиги КВН, работал методистом во дворце молодёжи «Октябрь».Как рассказал GOROD48 сам Никита Никитин, запись программы «Comedy Club», которую показали 14 апреля, проходила 8 апреля, и свою дальнейшую судьбу в «Comedy Club» он не знает, пока речь идёт о разовом выступлении.Никита Никитин — один из авторов номера «Конфетка», писать его ему помогали друзья, в том числе ещё одна участника «Громокошек» Настя Ли.После КВНа Никита Никитин и Настя Ли перебрались в Москву, остальные девушки — Даша и Аня по-прежнему живут в Липецке.Никита Никитин — шоумен и автор, сейчас в столице липчанин зарабатывает тем, что пишет тексты для Ютуб-шоу, рекламы и сериалов.