14 минут назад
За напугавший ребенка громкий звук водитель заплатил 30 тысяч рублей
Прошлым летом на парковке одного из липецких ТРЦ водитель «Рено» резко включил громкую музыку. С оказавшейся рядом маленькой девочкой случился стресс.
Мать бросилась к автомобилю и потребовала от водителя выключить музыку. Водитель, а им оказался тоже гость Липецка, приехавший из Мурманска, отреагировал не сразу. Женщина с детьми забежала в ТРЦ, но и там дочка не могла успокоиться. Тогда мама вызвала «скорую помощь» и полицию.
Вернувшись домой, в Курск, женщина подала на водителя в суд, так как дочка стала очень беспокойной, перестала говорить и вернулась к прежнему младенческому лепету. Обследование у медиков показали, что у ребенка «постстрессовое расстройство».
Все это время водитель ни разу не вышел на семью, не извинился и не предложил помощь. Мама пострадавшей девочки потребовала с него 300 тысяч компенсации за моральный вред и 9 тысяч за медицинское обследование дочки. Но, как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, суд постановил взыскать с водителя 30 000 компенсации морального вреда, и 9 000 стоимости медобследования.