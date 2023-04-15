За напугавший ребенка громкий звук водитель заплатил 30 тысяч рублей

Прошлым летом на парковке одного из липецких ТРЦ водитель «Рено» резко включил громкую музыку. С оказавшейся рядом маленькой девочкой случился стресс.

В июле прошлого года на нижней парковке ТРЦ «Ривьера» водитель «Рено Логан» резко включил автомобильную колонку, из которой резко раздалась очень громкая музыка. В этот момент мимо проходила семья, гости Липецка из Курска – мама с двумя детьми. С маленькой девочкой, возрастом 1 год и 7 месяцев, случилась истерика на фоне испуга. Ребенок кричал, не мог успокоиться, девочку трясло, она не реагировала на успокаивающею ее мать. Испугался и старший сын, и проходившие в тот момент мимо машины люди.



Мать бросилась к автомобилю и потребовала от водителя выключить музыку. Водитель, а им оказался тоже гость Липецка, приехавший из Мурманска, отреагировал не сразу. Женщина с детьми забежала в ТРЦ, но и там дочка не могла успокоиться. Тогда мама вызвала «скорую помощь» и полицию.



Вернувшись домой, в Курск, женщина подала на водителя в суд, так как дочка стала очень беспокойной, перестала говорить и вернулась к прежнему младенческому лепету. Обследование у медиков показали, что у ребенка «постстрессовое расстройство».



Все это время водитель ни разу не вышел на семью, не извинился и не предложил помощь. Мама пострадавшей девочки потребовала с него 300 тысяч компенсации за моральный вред и 9 тысяч за медицинское обследование дочки. Но, как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, суд постановил взыскать с водителя 30 000 компенсации морального вреда, и 9 000 стоимости медобследования.



