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54 минуты назад
В Тамбове введут режим ЧС из-за низкого уровня воды в реке Цна
В Тамбове введут локальный режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Цна, сообщил в соцсетях глава администрации города Максим Косенков, передает АиФ.
Водоем находится в плачевном состоянии, тревогу забили местные жители и стали писать об этом в социальных сетях. Печальную картину можно увидеть на набережной города Тамбова. Река сильно сузилась, берег стал выступать больше, чем на два метра.
Проблема низкого уровня воды в реке волнует всех горожан. В 2023 году на Цне начнётся ремонт плотины, которая была построена в 70-е годы XX века и с тех пор ни разу не ремонтировалась. В 2022 году объект был признан аварийным, его эксплуатация запрещена. Сделать плотину планируется в 2025 году.
А до этого момента примут меры, чтобы поддержать нужный уровень воды в реке. Однако, поскольку до 10 июня на реке действует нерестовый запрет, строительные работы на водоёме вести нельзя, за исключением режима чрезвычайной ситуации.
Водоем находится в плачевном состоянии, тревогу забили местные жители и стали писать об этом в социальных сетях. Печальную картину можно увидеть на набережной города Тамбова. Река сильно сузилась, берег стал выступать больше, чем на два метра.
Проблема низкого уровня воды в реке волнует всех горожан. В 2023 году на Цне начнётся ремонт плотины, которая была построена в 70-е годы XX века и с тех пор ни разу не ремонтировалась. В 2022 году объект был признан аварийным, его эксплуатация запрещена. Сделать плотину планируется в 2025 году.
А до этого момента примут меры, чтобы поддержать нужный уровень воды в реке. Однако, поскольку до 10 июня на реке действует нерестовый запрет, строительные работы на водоёме вести нельзя, за исключением режима чрезвычайной ситуации.