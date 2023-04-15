Выходные в Липецке: театральный фестиваль, лягушкин день и всё про празднование Пасхи

Рассказываем, как увлекательно провести выходные и отметить православный праздник.

Прохладно, но сухо

Погода словно ждала, когда липчанам отключат отопление, чтобы повеять весенней прохладой. Сегодня на улице будет до 8-10 градусов, но зато без существенных осадков.







Отключения воды

В субботу, 15 апреля, с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду на улице Семашко, 8а. В это же время с комфортом расстанутся и жители частного сектора на улицах Железнякова, Гусева, Пугачёва, Одесской, Пугачёва, Селекционной, Совхозной, Станционной, Трубной.







В воскресенье, 16 апреля, с 10:00 до 20:00 не дождутся из кранной ни капли воды жильцы улиц Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Студенческий городок, 14, 16а и проезда Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18.

Да будет свет!

Плановых отключений электричества в пасхальные выходные не запланировано.

Всё о Пасхе: где освятить куличи

Главное событие выходных – православная Пасха. В Великую субботу, 15 апреля, в главном храме Липецка – соборе Рождества Христова целый день будут освящать куличи к празднику. Совершать обряд начнут в 9:00 и закончат в 19:00. Об этом сообщили в официальной группе в соцсетях Христорождественского кафедрального собора.



Там к празднику освящают яйца, приготовленное мясо и творожные Пасхи. Прихожанам советуют соблюдать традиции и приносить продукты не в пакетах из магазинов, а в корзинах.







Липецкая митрополия запретила церковнослужителям освещать пасхальные приношения в магазинах и пекарнях. Религиозная процедура, которую совершили в местах продажи, считается канонически ничтожной.







Автобусы на кладбища

В Пасхальное воскресенье жители смогут добраться до кладбищ на общественном транспорте. Транспорт будет работать до трех часов дня, сообщили в пресс-служба мэрии.

- к Косыревскому кладбищу общественный транспорт поедет от остановки «Технический университет»;

- до городского кладбища в районе поселка ЛТЗ пассажиры смогут добраться как обычно от остановки на площади Клименкова;

- до городского кладбища в селе Казинка желающие смогут доехать автобусами от остановочного пункта «Посёлок Дачный»;

- до кладбища в посёлке Новоселкино можно будет добраться от сокольской автостанции.







Расписания будут доступны на сайтах www.deptrans.lipetskcity.ru, www.lt-systems.ru.

Красим яйца

В Интернете можно найти сотни способов, как сделать настоящее произведение искусства. А в магазинах – десятки видов краски.

Но всё-таки советуем вам быть осторожными и внимательно изучать состав. Некоторые умельцы могут покрасить яйца даже акриловыми красками и гуашью, но делать этого не рекомендуется: они содержат в себе полимеры, которые сквозь скорлупу проникают внутрь продукта и могут привести к отравлению.

Можно использовать детскую медовую акварель и восковые мелки. Такие краски не будут выглядеть очень яркими, но и через скорлупу не проникнут. Правда, даже высохшая акварель может пачкать руки, а восковые мелки со временем осыплются, но скорее всего до этого времени вы яйца уже успеете съесть.







Мы же приведём вам пару советов с использованием классики – луковой шелухи. Кому-то коричневые яйца не очень нравятся, но рисунок можно разнообразить. Например, если перед варкой приложить к поверхности петрушку или укроп, листья цветов, то можно получить красивый цветочный рисунок. Закрепить во время варки это можно марлей или бинтом.







А если использовать рис или мелко нарезанную бумагу, то получатся яйца в крапинку. Приложить можно и резиновые полоски, тогда будет полосатое яйцо. В общем – нет предела фантазии.

Art-тусовки не будет

Пасхальные праздники внесли свои коррективы и в традиционное расписание выходных. Так, библиотека имени С. Есенина объявила, что в субботу 15 апреля в Липецке впервые пропустят Art-тусовку. Сама библиотека на ул. Космонавтов, 15/3 будет работать сегодня с 10:00 до 18:00.

Театральный фестиваль (12+)

Главным светским культурным событием уик-энда станет, пожалуй, продолжение фестиваля любительских театров «Авансцена» в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).

Вход на показы бесплатный, а в субботу и воскресенье смотреть на творчество талантливых актёров можно почти целый день! Кроме того, можно (тоже бесплатно) принять участие в творческих встречах, интеллектуальных играх и т.д.

Расписание на 15 апреля:

13:00 «Дурочка». И.Танунина. Театр «Непоседы» (Боринское);

16:00 «Сказка о золотом петушке». А.Пушкин. Театр «Образ» (Елец);

17:00 Встреча с драматургом, писателем и сценаристом Валерием Печейкиным. Разговор о К.Станиславском;

19:00 «Скрипка Ротшильд». Театр «Пластилин» (Липецк);

20:00 «Золото и любовь». Театр Терпсихора или Говорящее зеркало» (Липецк).

Расписание на 16 апреля:

12:00 Онлайн-встреча с писательницей Екатериной Барбанягой («Алиса в русском Зазеркалье», «Соня, уйди!») на тему, как не быть занудой для читателей;

13:30 Квест «Хроники театра»;

14:30 Актёрский мастер класс от артиста липецкого драматического театра Эмина Мамедова;

16:30 Театральный баттл;

18:00 «Чучело». В.Железников. Театр «Соло» (Липецк);

19:00 Кинопоказ. Фильм «Большой» (режиссёр В.Тодоровский).

Ежик в тумане и все-все-все (0+)

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) 16 апреля в 11:03 тоже состоится любопытный спектакль «Простыми словами и красками» от «Театра под деревом» и известного липецкого режиссёра Ивана Карпова.



Иван Карпов. Фото из архива артиста



Спектакль поставлен по сказкам С.Козлова про ёжика, туман и лошадку. Как говорит режиссёр, это история для детей и взрослых, созданная в сочетании с теневыми куклами, песочной анимацией и музыкальной перкуссией.

«Калейдоскоп инклюзии» (6+)

Знаменитый липецкий ансамбль «Параллели» в субботу, 15 апреля, в 15:00 даст концерт в городском Доме культуры (ул. Коммунистическая, 20).

В «Параллелях» танцуют как здоровые люди, так и те, кто имеют ограничения, например – инвалиды-колясочники. Всю свою богатую историю ансамбль доказывает, что для искусства нет никаких преград.







На сегодняшнем концерте «Калейдоскоп инклюзии» будет много танцев, но представят и новые направления творчества: «Не предел» (вокальное искусство), «Поющие в тишине» (жестовое пение), «Цирк для всех» (цирковое искусство). В фойе будут работать аниматоры, ростовые куклы, фотозоны.

А вдруг принцесса? (0+)

Скоро нас ждёт ещё один праздник: 20 апреля празднуют Всемирный день лягушки.







А в липецком зоопарке его решили отметить раньше – в ближайшее воскресенье. 16 апреля в 11.00 в павильоне «Экзотика» пройдёт знакомство с лягушками зоопарка. Посетителям расскажут о чакской рогатке, жабовидной квакше, обитающих в Южной Америке; голубой австралийской квакше и обыкновенной квакше.

Театр кукол не только для малышей

Липецкий кукольный театр (ул.Гагарина,74) на выходных покажет три спектакля.







В субботу в 11:00 желающие могут посмотреть спектакль «Храбрый портняжка» (0+) по мотивам сказки братьев Гримм.

А в 18:00 покажут «Каменного гостя» по произведениям А. Пушкина (12+). Это спектакль уже не для малышей, о чём говорит и возрастная маркировка. В театре уверены, что постановка заинтересует не только подростков, но и их родителей. Вообще, представление, что кукольный театр только для малышни – заблуждение.

В воскресенье в 11:00 вновь ждут юного зрителя на спектакль «Кошкин дом» (0+).

День настольных игр (0+)

Областная детская библиотека (ул. Толстого, 40) приглашает ребят 8–12 лет весело провести время 16 апреля в 12:00.

Детям предстоит помочь Элли, Тотошке, Железному Дровосеку, Страшиле и Льву одолеть злую колдунью Бастинду в игре «Волшебник Изумрудного города», а ещё - перевоплотиться в настоящих детективов, распутать загадочную историю и восстановить истинный ход событий в логической игре «Данетки», за считанные секунды придумать слово в скоростной игре «Тик-так… БУМ!», обогнать соперников и отыскать на красочном поле необходимого чудика в развивающей игре «Чубрики».

Вход свободный, но необходима предварительная запись по телефону (4742) 23-54-03.

Спортивным болельщикам нужно разорваться?

В субботу, 15 апреля, липецкий мини-футбольный клуб проведёт ответную четвертьфинальную игру высшей лиги с «Сибтранзитом» из Новокузнецка. Первый матч, напомним, липчане выиграли неделю назад по пенальти, теперь необходима вторая победа: сегодня, а если не получится, то в дополнительной третьей игре 16 апреля. Начало матчей в СК «Атлант» в селе Копцевы Хутора (ул. Котовского 1в) в 13:00 (6+).







И сегодня же в 14:00 свой очередной домашний матч на Центральном стадионе Липецка (ул. Первомайская, 59) проводит «Металлург» против «Динамо-Владивосток» (6+).

Каким образом болельщики должны успеть на два мероприятия в одно и тоже время – загадка. Увы, в липецком спорте, видимо, прошли времена, когда клубы договаривались между собой и разводили матчи по времени. Что мешало, например, «Металлургу» перенести матч на 16:00, как в других городах? Желание работников побыстрее отделаться в предпасхальный день?

И так зрителей становится всё меньше и меньше на трибунах, так нужно их ещё и поделить между двумя командами. В итоге ни мини-футбол, ни футбол сегодня не смогут рассчитывать на полноценную поддержку всей липецкой «торсиды». В интересах кого это делается?

Дорогие липчане! Поздравляем православных со светлым праздником Пасхи! Праздничных хлопот у нас с вами много, но и в эти дни не стоит забывать о новостях. GOROD48 обновляется ежедневно, включая субботу и воскресенье. Не забывайте заходить на сайт и интересоваться новостями: с нами вы будете в числе самых информированных людей региона. Ждём вас на сайте снова и снова!