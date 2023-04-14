В Липецкой области будет работать «горячая линия» по вакцинопрофилактике

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы об иммунизации.

В Липецкой области с 23 апреля по 29 апреля будет работать «горячая линия» по вопросам вакцинопрофилактики.



Специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области по телефонам «горячей линии» ответят на вопросы о мерах специфической профилактики инфекционных болезней, об эффективности и безопасности иммунизации, дадут пояснения по правовым аспектам иммунопрофилактики в России.



Время работы горячей линии по вопросам вакцинопрофилактики: понедельник-четверг с 9:00 до 16:00, пятница с 9:00 до 14:00.



Звонить можно по телефонам Управления Роспотребнадзора по Липецкой области 8(4742) 30-88-14, 30-88-39, 30-88-57, «Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» 8(4742) 30-86-54, 27-63-71, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах 8 (47467) 2-07-78, 2-66-65, 2-07-78, 2-66-65, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах 8 (47471) 2-14-21, 2-11-41, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах 8 (47465) 6-23-90, 6-23-00, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах 8 (47461)

2-10-77 2-44-12 и в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах 8(47466) 5-24-57, 5-24-55.