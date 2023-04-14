Тербунского боксёра пытались остановить после боя - не на того напали

Наша команда достойно выступила в первенстве ЦФО.

Боксёры Липецкой области завоевали три награды в Обнинске Калужской области в первенстве ЦФО среди юношей до 16 лет.

На высшую ступень пьедестала почёта никто из наших земляков не поднялся, зато на счету ребят 2 «серебра» и 2 «бронзы».

Одним из открытий турнира стал Никита Лаптев из тербунского клуба «Русь». В весовой категории до 54 кг сельский боксёр одержал три победы над соперниками из Твери, Калужской области и Мурома.Причём представители хозяина ринга пытались остановить тербунца не самыми джентльменскими методами. Узнав о своём поражении, они решили, что лучше всего будет махать кулаками после драки и затребовали пересмотр боя с участием судейской коллегии, но она только подтвердила победу Лаптева.

Только в финале наш боксёр по очкам проиграл Адаму Бисенову из подмосковного Королёва, итог – 2-е место.

Второе серебро принёс нашей команде ещё один представитель глубинки Алексей Крутских Добринки в категории до 70 кг. Он тоже выиграл три боя, а в финале уступил Дмитрию Карелову из Орла.

Медали за 3-е место получили Тимур Шамсиев (ОК СШОР, Липецк, 60 кг) и Владимир Гревцев («Кристалл», Елец, 66 кг). Тимур выиграл два боя, но в полуфинале уступил будущему победителю Кириллу Шинкарю из Костромы. Владимир один бой выиграл, от второго отказался соперник и затем последовал проигрыш в полуфинале.

Ещё восемь липецких боксёров приложили все силы, но в призёры не попали.

Спортсменов подготовили Артём Арнаут, Валерий Измалков, Александр Изотов, Альберт Масякин, Игорь Чистяков, Геннадий Черников.