Общество

сегодня, 18:17

Липчане стали в 2,2 раза чаще жаловаться на дистанционные услуги и покупки

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#права потребителей
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Липчане стали в 2,2 раза чаще жаловаться на дистанционные услуги и покупки

В результате участия управления Роспотребнадзора в судебной защите в пользу потребителей присуждено более 537 тысяч рублей.

В перовом квартале этого года в управление Роспотребнадзора по Липецкой области поступили 480 обращений по вопросам защиты прав потребителей.

Как сообщает пресс-служба управления, 57% обращений потребителей связаны с нарушением прав потребителей в сфере розничной торговли, 43% - в сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства, деятельности на финансовом рынке, услуг связи, бытового обслуживания населения, медицинских услуг и других.

В сфере розничной торговли в 2,2 раза увеличилось количество обращений потребителей при заключении ими договора с использованием дистанционных каналов — сайтов в интернете и мобильных приложений.

В сегменте услуг наблюдается увеличение в 1,4 раза количества обращений по услугам связи, бытовому обслуживанию населения, образовательным услугам.

На основании обращений потребителей и информаций из органов государственной власти проведено 421 контрольное мероприятие, выявлено 787 нарушений обязательных требований в сфере защиты прав потребителей, объявлено 467 предостережений.

В суды было направлено 8 исков в защиту прав потребителей, предоставлено 24 заключения по гражданским делам: в результате участия управления в судебной защите в пользу потребителей присуждено более 537 тысяч рублей.
193
#права потребителей
1

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