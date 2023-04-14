Липчане стали в 2,2 раза чаще жаловаться на дистанционные услуги и покупки

В результате участия управления Роспотребнадзора в судебной защите в пользу потребителей присуждено более 537 тысяч рублей.

В перовом квартале этого года в управление Роспотребнадзора по Липецкой области поступили 480 обращений по вопросам защиты прав потребителей.



Как сообщает пресс-служба управления, 57% обращений потребителей связаны с нарушением прав потребителей в сфере розничной торговли, 43% - в сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства, деятельности на финансовом рынке, услуг связи, бытового обслуживания населения, медицинских услуг и других.



В сфере розничной торговли в 2,2 раза увеличилось количество обращений потребителей при заключении ими договора с использованием дистанционных каналов — сайтов в интернете и мобильных приложений.



В сегменте услуг наблюдается увеличение в 1,4 раза количества обращений по услугам связи, бытовому обслуживанию населения, образовательным услугам.



На основании обращений потребителей и информаций из органов государственной власти проведено 421 контрольное мероприятие, выявлено 787 нарушений обязательных требований в сфере защиты прав потребителей, объявлено 467 предостережений.



В суды было направлено 8 исков в защиту прав потребителей, предоставлено 24 заключения по гражданским делам: в результате участия управления в судебной защите в пользу потребителей присуждено более 537 тысяч рублей.